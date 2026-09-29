Кирилл Дмитриев / © Associated Press

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Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне серию закрытых «конструктивных» переговоров с чиновниками США по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя США и собственных источников.

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Мирные инициативы и энергетика после войны

Визит Дмитриева в столицу США прошел в понедельник, 28 сентября. По словам американского чиновника, ключевой целью приезда было продолжение диалога о мирном урегулировании и совместных экономических шагах.

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«Дмитриев находился в Вашингтоне для продолжения конструктивных дискуссий о мирном разрешении российско-украинского конфликта и возможных американо-российских энергетических инициатив после завершения войны», — отметил чиновник США в комментарии изданию.

По данным источников, осведомленных о ходе подготовки визита, спецпосланник Кремля провел встречи непосредственно в Министерстве финансов и Министерстве энергетики США.

Контекст дипломатических контактов

Этот визит состоялся сразу после ряда важных международных встреч:

Встреча в Нью-Йорке: На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, стороны обсуждали возможность потенциального прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

Визит в Москву: Ранее в этом месяце спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели личную встречу с Владимиром Путиным.

Эксперты отмечают, что визит Дмитриева в Вашингтон свидетельствует об активизации непубличных каналов коммуникации между США и РФ для поиска возможных точек соприкосновения относительно завершения боевых действий.

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Напомним, российский диктатор Путин заявил, что Россия якобы планировала вернуться к мирным переговорам с Украиной после выборов, но этот процесс остановился из-за украинских ударов по российской территории.

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