Путинский переговорщик родом из Киева: что известно о Кирилле Дмитриеве

Кирилл Дмитриев / © Getty Images

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит Вашингтон. Он встретится с представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Более того, чтобы Дмитриев полетел на встречу, администрация Дональда Трампа согласилась временно снять с него санкции.

Западные СМИ подчеркивают, что это будет первый визит российского чиновника в столицу США с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — и в то же время, один из самых выразительных сигналов о размораживании контактов между Москвой и Вашингтоном после возвращения Трампа к власти.

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Что известно о главном переговорщике Путине — узнавал ТСН.ua.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. Он учился в физико-математической школе, а затем, в 14 лет, по программе «Народная дипломатия» выехал в США, где учился в калифорнийском колледже «Fооthill College». Затем он поступил в Стэнфордский университет, который окончил с отличием.

Окончив Стэнфорд из Дмитриев работал в Goldman Sachs и McKinsey, затем получил MBA в бизнес-школе Гарвардского университета.

Как Дмитриев оказался в Москве

Дмитриев пытался сделать карьеру в Москве, в которую приехал в 2000 году. Там он поселился в небольшой двухкомнатной квартире на Окской улице.

В Москве он работал в должности заместителя гендиректора в компании IBS. Через два года Дмитриев стал директором по инвестициям в инвесткомпании Delta Private Equity — подразделение созданного при Билле Клинтоне фонда Россия — США. В частности, он являлся председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ).

По данным журналистов-расследователей The Insider, именно в этот период его и завербовали российские спецслужбы. И как доказательство, приводят факт покупки автомобиля Land Rover, который Дмитриев оформил на удостоверение сотрудника российской разведки.

Как именно Дмитриев получил офицерское удостоверение неизвестно, но источники издания утверждают, что получить в России офицерское удостоверение или военный билет не сложно.

Афера в Украине и работа на Пинчука

В Украину Дмитриев возвращается в 2007 году, возглавив фонд Icon Private Equity. Владельцем фонда был Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Следующие три года он появлялся в кругах известнейших бизнесменов страны.

В Icon Private Equity он провел несколько крупных сделок: продажа Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Société Générale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments.

Дмитриев привозил в Украину российских артистов и делал пробы в строительном бизнесе.

В частности, он был причастен к строительной афере, а именно с коттеджным городком «Олимпик парк», строительство которого остановилось через год после начала. Из 900 предусмотренных проектом домов построено чуть более ста. На сегодняшний день владельцы вынуждены распродавать недостройки.

Что возглавляет Дмитриев

После сделки с «Олимпик парком», в 2011 году, он возвращается в Москву и становится главой Фонда прямых инвестиций с уставным фондом $10 млрд, который был придуман и запущен Путиным, Медведевым и Эльвирой Набиуллиной.

Эта правительственная организация решает кому и в какой проект вкладывать излишки бюджетных средств. В основном деньги вливаются в промышленные гиганты, принадлежащие приближенным к Кремлю олигархам.

Как пишет «Новальный», государственный фонд РФПИ просто не публикует никакой отчетности.

По данным The Insider, Дмитриев помимо РФПИ, входит в наблюдательные советы «Газпромбанка», «Ростелекома», «Алросы», «Транснефти» и РЖД.

Его зарплата засекречена с 2022 года, но за год до этого он получил более 75,5 млн рублей в РФПИ (почти $790 тыс.), 4 млн рублей в «Ростелекоме» и (почти $42 тысячи), 5,7 млн рублей в РЖД (почти $60 тысяч), в «Транснефти» (приблизительно $83 тысячи) и почти 42 млн рублей в «Газпромбанке» (примерно $440 тысяч).

Удачная женитьба

Влияние Дмитриева сильно возросло после женитьбы в 2006 году с Наталией Поповой. Попова является подругой младшей дочери диктатора Путина Екатерины Тихоновой. Женщины вместе учились в МГУ, сейчас Попова — заместительница Тихоновой в фонде «Иннопрактика».

Наталья Попова / Источник: «Иннопрактика»

Как сообщают журналисты-расследователи издания «Навальный», список титулов, званий и регалий Поповой бесконечен: в свои 43 года она учена (со степенью), популяризатор науки, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний, инноватор, тренер, лектор, организатор форумов и конференций.

В частности, женщина ведет несколько телепередач, реалити-шоу и воспитывает годовалого чина. Однако, как отмечают журналисты, все это удается реализовать благодаря дружбе с дочерью российского диктатора.

До этого она жила с родителями под Москвой, работала внештатной корреспонденткой «Комсомольской правды» и выплачивала кредит за автомобиль Mitsubishi Carisma.

Журналисты издания отмечают, что за 10 лет дружбы, Попова и Тихонова зарегистрировали еще несколько фирм вместе, сама «Иннопрактика» завалена деньгами госкомпаний, а ее руководитель занимается непонятно чем.

До своего замужества Попова познакомила Дмитриева с Тихоновой и Кириллом Шамаловым, который на тот момент был мужем младшей дочери Путина. Они, со своей стороны, познакомили Дмитриева тогдашним главой Администрации президента РФ Сергеем Ивановым.

Как сообщало издание Financial Times, именно дружба с Тихоновой и ее бывшим мужем сделала Дмитриева «мощной фигурой в Кремле»

Недвижимость

Издание The Insider сообщает, что Дмитриев владеет двумя квартирами в Москве на Большой Дорогомиловской улице и в ЖК премиум-класса Дом на Озерковской (ее стоимость примерно 270 млн рублей, или примерно $2,8 млн), кроме того, он построил имение в элитном поселке на Новорижском шоссе.

Его женщина является владелицей нескольких элитных квартир, нескольких помещений площадью 810 квадратных метров, в небоскребах Нева Тауэрс, и владеет недвижимостью за границей, в частности в Монако.

В свою очередь, издание «Навальный» рассказывает о французской недвижимости Дмитриева и Поповой, общая стоимость которой составляет 16 миллионов евро.

Кроме того, путинский чиновник записал свою «солидную дачу», а именно новый особняк в центре Рублевки, на 70-летнюю тещу Маргариту Попову.

Более того, на отца Дмитриева, Александра Дмитриева, оформлены:

квартира на мысе Антиб во Франции

квартира в Куршевеле

две соседние квартиры общей площадью. 980 квадратных метров.

Вышеупомянутые квартиры занимают целый этаж в жилом комплексе «IL Primo района Burj Khalifa». (Дубаи, ОАЭ) Стоимость на момент покупки составила около 8,5 миллиона евро.

Журналисты-расследователи подсчитали, что российское имущество, вилла и квартиры во Франции, целый этаж в дубайском небоскребе и другие активы Дмитриева — все это можно оценить в 7,5 миллиарда рублей.

Отец Дмитриева — известный украинский академик, работающий в Киеве

Александр Дмитриев — украинский биолог заведующий Лабораторией иммунитета растений Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, вице-президент Украинского общества фитопатологов.

Страница Библиотечного портала Национальной академии наук Украины

Он живет и работает в Киеве. Дмитриев-старший был задействован в схемах коттеджного городка «Олимпик парк».

На первых этапах была оформлена земля, на которой планировали строить. Сегодня в его собственности три гектара.

Он известный академик с десятками научных работ, включая свежие публикации 2023-2024 годов, параллельно занимался оффшорными схемами и инвестировал в элитную недвижимость.

Согласно кипрской отчетности, его оффшор в 2014 году купил ценные бумаги за 59 тысяч евро, которые в том же году были переоценены в 45 миллионов евро.

Переговоры в Саудовской Аравии и связи с Трампом

Российское «оппозиционное» издание «Важные истории» называет Дмитриева «ключевым русским переговорщиком из США». Он ведь фигурировал в докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал вмешательство РФ в президентские выборы США-2016.

Как установил Мюллер, незадолго до инаугурации Дональда Трампа в 2017 году Дмитриев встретился на Сейшельских островах с Эриком Принсом спонсором Трампа и основателем ПВК Blackwater.

Встреча должна была способствовать установлению контактов между командой Трампа и Москвой. В тот же период Дмитриев встречался с советником Трампа Энтони Скарамуччи во время форума в Давосе.

После победы Трампа на выборах 2024 года Дмитриев участвовал в российско-американской дипломатии и был включен в команду переговорщиков РФ из США.

Как сообщало издание Reuters, недавно Дмитриев принимал участие в переговорах по обмену бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля на осужденного в США за отмывание денег россиянина Александра Винника.

СМИ также наживают Кирилла Дмитриева «кошельком Путина» и даже его «преемником», ведь именно он играет ключевую роль в неофициальных контактах с командой Трампа. И именно ему, вероятно, в Кремле могут поручить руководить украинским направлением.

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