В СНБО раскрыли планы Кремля по Евросоюзу

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Россия стремится сегментировать Евросоюз посредством поддержки политиков-евроскептиков. Эта концепция очень похожа на идею "федерализации Украины", которую Путин продвигал усилиями Медведчука в свое время.

Об этом написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По логике россиян, единый организм ЕС должен быть разрушен, тогда часть стран Европы попытаются вернуть в собственную зону влияния, а некоторые создадут союзы между собой.

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"И это не сегодняшняя идея РФ, они продвигают такую политику еще с 2014-15 годов, а задумали и начали определенное воплощение еще раньше - в 2009-2010 годах. Выйдет или нет? Все зависит от скорости реакции европейских политиков и элит. Думаю, что не получится", — предполагает Коваленко.

Ранее речь шла о том, что враг "затягивает" достижение перемирия. Зато россияне запускают по Украине группы дронов.