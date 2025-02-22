В СНБО прокомментировали угрозу отключения Starlink в Украине

В СНБО отмечают, что есть альтернативы.
В СНБО отреагировали на информацию в Сети о том, что США могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink, если Киев не согласится на условия Вашингтона по соглашению о полезных ископаемых.
Появилась реакция руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, из-за новостей о Starlink "точно не надо говорить "пропало все".
"Во-первых – не отключают. Во-вторых – есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", — подчеркнул он.
Напомним, Reuters со ссылкой на три источника сообщило о том, что США пригрозили Украине из-за соглашения о ископаемых. Да, если Киев не согласится на условия, то Штаты могут отключить Украину от спутниковой интернет-системы Starlink.
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