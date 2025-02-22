ISW назвали стратегию победы Путина в войне против Украины

Российские государственные СМИ и представители Кремля, вероятно, используют отдельные заявления американских лиц вместе с устоявшимися российскими нарративами для создания напряжения между Соединенными Штатами и Украиной и подрыва доверия к преданности Америки Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 21 февраля сообщило, что Кремль приказал представителям российских государственных СМИ и другим известным фигурам в российском информационном пространстве усилить нарративы, направленные на создание разногласий в украинском обществе и дискредитацию Украины среди западных союзников.

Сообщается, что ГУР заявило, что российские деятели намерены усиливать нарративы, которые ложно утверждают, что Запад "изменил" Украину, что Соединенные Штаты не заботятся о мнениях Европы и Украины, что украинское правительство нелегитимен, что украинская армия проигрывает на фронте, и что "коррумпированные люди".

ГУР также сообщило, что Кремль готовится объявить "победу" над Украиной и, возможно, над НАТО на третью годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2025 года.

ISW отмечал, что представители Кремля и известные голоса в российском информационном пространстве усиливают эти нарративы и другие отдельные заявления американских лиц, направленные на разжигание разногласий между Украиной и ее союзниками. ISW продолжает оценивать, что теория победы российского президента Владимира Путина основывается на предположении, что Россия может пережить поддержку Запада для Украины, и поэтому Путин пытается содействовать прекращению западной, в частности, американской поддержки Украины.

Напомним, издание NYT пишет: стремясь договориться о мирном соглашении с агрессорской Россией, президент США Дональд Трамп переписывает историю вторжения Москвы к своему соседу. Что больше – он оскорбляет украинского президента Владимира Зеленского.

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