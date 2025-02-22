ISW назвали стратегію перемоги Путіна у війні проти України

Російські ЗМІ поширюють наративи для підриву довіри до США та України.

Російські державні ЗМІ та представники Кремля, ймовірно, використовують окремі заяви американських осіб разом з усталеними російськими наративами для створення напруги між Сполученими Штатами та Україною та підриву довіри до відданості Америки Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 21 лютого повідомило, що Кремль наказав представникам російських державних ЗМІ та іншим відомим постатям в російському інформаційному просторі посилити наративи, спрямовані на створення розбіжностей в українському суспільстві та дискредитацію України серед західних союзників.

Повідомляється, що ГУР заявило, що російські діячі мають намір посилювати наративи, які неправдиво стверджують, що Захід "зрадив" Україну, що Сполучені Штати не піклуються про думки Європи та України, що український уряд нелегітимний, що українська армія програє на фронті, і що "корумповані люди" крадуть мільярди доларів американської допомоги для України.

ГУР також повідомило, що Кремль готується оголосити "перемогу" над Україною і, можливо, над НАТО на третю річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2025 року.

ISW відзначав, що представники Кремля та відомі голоси в російському інформаційному просторі посилюють ці наративи і інші окремі заяви американських осіб, спрямовані на розпалювання розбіжностей між Україною та її союзниками. ISW продовжує оцінювати, що теорія перемоги російського президента Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія може пережити підтримку Заходу для України, і тому Путін намагається сприяти припиненню західної, зокрема американської, підтримки України.

Нагадаємо, видання NYT пише: прагнучи домовитися про мирну угоду з агресоркою Росією, президент США Дональд Трамп переписує історію вторгнення Москви до свого сусіда. Що більше - він паплюжить українського президента Володимира Зеленського.

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