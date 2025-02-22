Трамп прокоментував можливий візит до Москви 9 травня

Лідер США чітко заявив, що не планує таку поїздку.

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення, опубліковане французьким журналом Le Point, про його візит до Москви на 9 травня

Про це повідомив кореспондент France 24 Фрейзер Джексон у своєму дописі в соцмережі Х.

“Деякі французькі ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп приєднається до Володимира Путіна в Москві для вшанування пам’яті Другої світової війни 9 травня, але президент Сполучених Штатів спростував цю ідею”, - повідомив він.

За його словами, лідер США чітко заявив, що не планує таку поїздку.

“На запитання, чи їде він до Москви, він відповів: “Ні, не їду”, - повідомив французький журналіст, який акредитований у Білому домі.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо підтвердив, що обговорював зустріч президента Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії.

Читайте також: