Американський президент вкотре висловив переконання, що “цієї війни не повинно було бути”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію можна було "легко відрадити" від нападу на Україну, але його попередник Джо Байден та президент України Володимир Зеленський говорили “неправильні речі”.

Про це він сказав в інтерв'ю політичному оглядачу Fox News Браяну Кілміду.

"Так, Росія атакувала, Росія напала, але у них не було причин для нападу. Ви могли його [президента РФ Володимира Путіна] відрадити. У нього не було жодних підстав для нападу", — пояснював американський президент.

Дональд Трамп вкотре висловив переконання, що “цієї війни не повинно було бути”, якби з президентом держави-агресорки говорили “правильно”.

“Щоразу, коли я кажу, що Росія не винна, на мене завжди накидаються фейкові новини. Але я кажу вам, Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі... Але Росію можна було так легко відрадити від цього. Це ніколи не повинно було стати війною. І всі ці мертві люди не повинні були загинути, і всі ці міста не повинні були бути зруйновані", – наголосив президент США.

Нагадаємо, напередодні, 20 лютого, радник з нацбезпеки Майк Волтц на брифінгу в Білому домі запевнив, що президент США Дональд Трамп не зазнає маніпуляцій Кремля та здатний впоратися з російським президентом Путіним.

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