Американский президент в очередной раз выразил убеждение, что "этой войны не должно было быть".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию можно было "легко отговорить" от нападения на Украину, но его предшественник Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский говорили "неправильные вещи".

Об этом он сказал в интервью политическому обозревателю Fox News Брайану Килмиду.

"Да, Россия атаковала, Россия напала, но у них не было причин для нападения. Вы могли его [президента РФ Владимира Путина] отговорить. У него не было никаких оснований для нападения", — объяснял американский президент.

Дональд Трамп в очередной раз выразил убеждение, что "этой войны не должно было быть", если бы с президентом государства-агрессора говорили "правильно".

“Каждый раз, когда я говорю, что Россия не виновата, на меня всегда набрасываются фейковые новости. Но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи... Но Россию можно было так легко отговорить. Это никогда не должно было стать войной. И все эти мертвые люди не должны были погибнуть, и все эти города не должны были быть разрушены", – подчеркнул президент США.

Напомним, накануне, 20 февраля, советник по нацбезопасности Майк Уолтц на брифинге в Белом доме заверил, что президент США Дональд Трамп не подвергается манипуляциям Кремля и способен справиться с российским президентом Путиным.

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