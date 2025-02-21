Трамп требует от Европы "сдать" Украину России — депутат Европарламента

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил странам Европы три недели для того, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он выведет американские войска из европейского континента.

Об этом написал финский депутат Европарламента от группы ЕНП, член комитета по иностранным делам Европарламента и координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола, передает Newsweek.

"США дали нам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины", — сказал он, имея в виду предложенное мирное соглашение, направленное на прекращение войны.

"Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы", – добавил Аалтола.

Ранее сообщалось, что советник Трампа призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.

Мы ранее информировали, что Буданов объяснил, что значит мирный план Трампа для Украины.

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