Трамп требует от Европы "сдать" Украину России — депутат Европарламента

Трамп шантажирует европейцев выводом американских войск из континента.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил странам Европы три недели для того, чтобы согласовать "капитуляцию" Украины, в противном случае он выведет американские войска из европейского континента.
Об этом написал финский депутат Европарламента от группы ЕНП, член комитета по иностранным делам Европарламента и координатор ЕНП по вопросам EUDS Мика Аалтола, передает Newsweek.
"США дали нам три недели, чтобы согласовать условия капитуляции Украины", — сказал он, имея в виду предложенное мирное соглашение, направленное на прекращение войны.
"Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты выйдут из Европы", – добавил Аалтола.
Ранее сообщалось, что советник Трампа призвал Украину "снизить тон" и подписать соглашение о ископаемых.
Мы ранее информировали, что Буданов объяснил, что значит мирный план Трампа для Украины.
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