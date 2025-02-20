Не треба ображати Трампа: радник з нацбезпеки вимагає від України вдячності

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц назвав “неприйнятними” заяви, які лунають з Києва на адресу Дональда Трампа. На його думку, вони “ображають” американського лідера.

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі в четвер, 20 лютого, повідомляє Sky News.

При цьому Майк Волц не уточнив, які саме заяви київської влади він трактує як “образу” Трампа.

На запитання журналістів, хто винен у війні, яку розв’язав Кремль в лютому 2022 року, Волц не дав прямої відповіді.

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Натомість він розповів про "багаторазове розчарування" Зеленським і вимагав вдячності від українців.

“Має бути глибока вдячність за те, що зробив американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього”, - заявив він.

Майк Волц знову згадав про угоду щодо українських корисних копалин, яку Київ відмовився підписувати в тому вигляді, в якому її було запропоновано.

Радник Трампа назвав її не тільки "довготерміновою безпекою для України", але й "зобовʼязанням перед американськими платниками податків у компенсації сотень мільярдів [доларів]".

"Замість конструктивних розмов про те, який вигляд може мати ця угода, ми почули багато заяв у ЗМІ, які були вкрай прикрими", - стверджує Волц.

Нагадаємо, цього ж дня в інтерв’ю Fox News радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що Білий дім "розчарований" президентом Володимиром Зеленським.

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