Трамп заявив про "козирі" Путіна у потенційних переговорах

Очільник Білого дому заявив, що вірить у бажання миру, що нібито має Москва.

Агресорка Російська Федерація "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки "захопила велику територію".

Про це президент США Дональд Трамп сказав в коментарі BBC.

"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі", - заявив президент США.

На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так, вірю".

Зауважимо, BBC пише - Трамп розлютився після того, як Зеленський заявив, що президент США "живе в дезінформаційному просторі", керованому Москвою.

Нагадаємо, Європа стривожена останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та її лідера Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.

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