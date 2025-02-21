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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на 21 лютого 2025-го знищено майже 865 тис. росіян. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 12 танків та 52 артсистеми.

Станом на ранок 21 лютого ЗСУ знищили 864 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 864 860 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 10146 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21130 (+18) од,
  • артилерійських систем  – 23462 (+52) од,
  • РСЗВ – 1295 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 1080 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26156 (+135),
  • крилаті ракети  ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38104 (+143) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3753 (+1).

Як повідомлялося, Le Figaro опублікувало матеріал про те, що ЗСУ розпочали контратаки, щоб сповільнити наступ РФХоч Росія продовжує наступ на Донбасі, але останніми тижнями українські Збройні сили розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту.

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