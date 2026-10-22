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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Окупанти вдарили по ринку: загинули люди, є постраждалі

Російські окупанти атакували ринок у Лозовій Харківської області. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 17 постраждали.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Удар по Лозовій 22 жовтня — Росія атакувала ринок, є загиблі та поранені

Удар по Лозовій 22 жовтня — Росія атакувала ринок, є загиблі та поранені / © Укрінформ

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по ринку в Лозовій Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на місці удару працюють медики, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Унаслідок ударів у шести районах столиці сталися пожежі та руйнування. Щонайменше одна людина загинула, є потерпілі.

Після нічної атаки та пошкодження об’єктів інфраструктури у Києві утворилися значні затори. Водночас у столиці зросли ціни на таксі.

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