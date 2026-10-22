Окупанти вдарили по ринку: загинули люди, є постраждалі

Удар по Лозовій 22 жовтня — Росія атакувала ринок, є загиблі та поранені / © Укрінформ

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Російські війська завдали удару по ринку в Лозовій Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наразі на місці удару працюють медики, рятувальники ДСНС та правоохоронці.

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Нагадаємо, в ніч проти 22 жовтня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Унаслідок ударів у шести районах столиці сталися пожежі та руйнування. Щонайменше одна людина загинула, є потерпілі.

Після нічної атаки та пошкодження об’єктів інфраструктури у Києві утворилися значні затори. Водночас у столиці зросли ціни на таксі.

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