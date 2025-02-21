День ангела 21 лютого: кого та як вітати з іменинами

21 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 21 лютого

21 лютого 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Данила, Івана, Костянтина, Олександра, Остапа, Павла, Ольгу.

Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві мрійливий, честолюбний. В дорослому віці стає емоційним, дещо ранимим.

Григорій — давньогрецьке ім'я, перекладається як "пильний". В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає зухвалим, імпульсивним.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "Бог мій суддя". В дитинстві невпевнений у собі. В дорослому віці стає товариським, дуже цінує родину.

Іван — давньоіудейське походження, означає "милість Божа". В дитинстві натхненний, легкий. В дорослому віці стає доброзичливим, неквапливим.

Костянтин — латинське ім'я, перекладається як "стійкий". В дитинстві витривалий, добрий. В дорослому віці стає серйозним, мудрим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві любить командувати, вести за собою. В дорослому віці стає турботливим, ніжним.

Остап — давньогрецьке походження, означає "твердий". В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає терплячим, працьовитим.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає добрим, ніжним, прихильним.

Ольга — скандинавське коріння, тлумачиться як "свята". В дитинстві сильна і цілеспрямована. В дорослому віці стає вдумливою, серйозною.

День ангела 21 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 21 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде світлим шляхом до добробуту, радості та гармонії. Бажаю тобі миру в душі, міцного здоров’я та здійснення всіх найзаповітніших мрій!

***

Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі тепло та натхнення, береже від усього злого й допомагає у важливих справах. Бажаю щасливої долі, світлої радості та безмежної любові, яка наповнюватиме кожен твій день. Нехай у твоєму серці завжди панує світло та гармонія!

***

Нехай твій ангел-охоронець дарує тобі тепло та натхнення, береже від усього злого й допомагає у важливих справах. Бажаю щасливої долі, світлої радості та безмежної любові, яка наповнюватиме кожен твій день. Нехай у твоєму серці завжди панує світло та гармонія!

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Нехай твій небесний покровитель буде твоїм вірним супутником у житті, оберігає від негараздів та дарує сили для нових звершень. Бажаю тобі гармонії, натхнення та добрих людей поруч!

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Нехай цей день принесе тобі ще більше світла, тепла та любові. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди допомагав знаходити правильний шлях, а доля дарувала приємні несподіванки та великі можливості. Миру, щастя та душевного спокою тобі!

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