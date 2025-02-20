Європа стривожена останніми заявами Трампа: деталі

Зокрема, в Литві вважають висловлювання глави Білого дому "тривожними сигналами для Заходу".
Європейські політики стурбовані останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та її лідера Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.
Про це повідомляють Reuters та LRT.
Так, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на тлі заяв Сполучених Штатів наголосив, що Європі потрібно "прокинутися від геополітичної та економічної летаргії, в яку вона, на жаль, впала на деякий час".
"Останні події та цей інший погляд на речі з боку США тепер зобов'язують нас не лише подивитися правді в очі, а й діяти дуже швидко та реалізовувати рішення, які ми довго обговорювали", - висловився Міцотакіс.
За його словами, Європа повинна розробити оборонну політику, яка дозволить їй розвинути власну силу стримування і зменшити залежність від Сполучених Штатів.
Своєю чергою, головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте назвала "тривожними сигналами для Заходу" останні різкі висловлювання Трампа про Україну та її президента. Зокрема, з її слів, заяви про те, що Зеленський має піти у відставку, - це "пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави".
"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти. Втім, настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", – зазначила Скайсгіріте.
Скайсгіріте наголошує, що президент США швидко перейняв нав'язуваний Кремлем дезінформаційну риторику. Що більше - в цьому випадку переміг російський наратив, а це є тривожним сигналом для демократичного світу.
Нагадаємо, Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором. Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон засудив такі висловлювання свого лідера.