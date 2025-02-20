Європа стривожена останніми заявами Трампа: деталі

Європейські політики стурбовані останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та її лідера Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.

Про це повідомляють Reuters та LRT.

Так, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на тлі заяв Сполучених Штатів наголосив, що Європі потрібно "прокинутися від геополітичної та економічної летаргії, в яку вона, на жаль, впала на деякий час".

"Останні події та цей інший погляд на речі з боку США тепер зобов'язують нас не лише подивитися правді в очі, а й діяти дуже швидко та реалізовувати рішення, які ми довго обговорювали", - висловився Міцотакіс.

За його словами, Європа повинна розробити оборонну політику, яка дозволить їй розвинути власну силу стримування і зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Своєю чергою, головна радниця президента Литви Аста Скайсгіріте назвала "тривожними сигналами для Заходу" останні різкі висловлювання Трампа про Україну та її президента. Зокрема, з її слів, заяви про те, що Зеленський має піти у відставку, - це "пряме втручання у внутрішні справи суверенної держави".

"Остання заява президента США стала великим сюрпризом не тільки для нас, а й для всіх союзників Вашингтона. Сам факт переговорів і прагнення до миру ще можна було зрозуміти. Втім, настільки стрімке засвоєння російського наративу, який явно дезінформує і не відповідає реальності, пролунало як грім серед ясного неба", – зазначила Скайсгіріте.

Скайсгіріте наголошує, що президент США швидко перейняв нав'язуваний Кремлем дезінформаційну риторику. Що більше - в цьому випадку переміг російський наратив, а це є тривожним сигналом для демократичного світу.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором. Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон засудив такі висловлювання свого лідера.

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