Европа встревожена последними заявлениями Трампа: детали

Европейские политики озабочены последними заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского. В частности, о своих опасениях заявили в Греции и Литве.

Об этом сообщают Reuters и LRT.

Так, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на фоне заявлений Соединенных Штатов подчеркнул, что Европе нужно "проснуться от геополитической и экономической летаргии, в которую она, к сожалению, упала на время".

"Последние события и этот другой взгляд на вещи со стороны США теперь обязывают нас не только посмотреть в глаза правде, но и действовать очень быстро и реализовывать решения, которые мы долго обсуждали", — высказался Мицотакис.

По его словам, Европа должна разработать оборонную политику, которая позволит ей развить собственную силу сдерживания и снизить зависимость от Соединенных Штатов.

В свою очередь главная советница президента Литвы Аста Скайсгирите назвала "тревожными сигналами для Запада" последние резкие высказывания Трампа об Украине и ее президенте. В частности, по ее словам, заявления о том, что Зеленский должен уйти в отставку, это "прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

"Последнее заявление президента США стало большим сюрпризом не только для нас, но и для всех союзников Вашингтона. Сам факт переговоров и стремление к миру еще можно было понять. Впрочем, столь стремительное усвоение российского нарратива, который явно дезинформирует и не отвечает реальности, прозвучало как гром среди ясного неба", — сказал он.

Скайсгирите отмечает, что президент США быстро перенял навязываемую Кремлем дезинформационную риторику. Что больше — в этом случае победил российский нарратив, а это тревожный сигнал для демократического мира.

Напомним, Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бэйкон осудил подобные высказывания своего лидера.

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