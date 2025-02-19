Зеленский сообщил, кто против вступления Украины в НАТО

Большинство европейских лидеров поддерживают вступление Украины в Североатлантический альянс. Против выступают Словакия, Венгрия, Германия и США.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Вместе с тем, украинский лидер подчеркнул, что "фактор США играет существенную роль в формировании этих мнений".

"Если НАТО не вариант, о каких гарантиях безопасности мы говорим?" – высказался глава государства.

Впрочем, Зеленский также подчеркнул, что у его страны сильная армия, но для ее содержания постоянно требуются оружие и деньги. Кроме того, Украине также нужны гарантии экономической безопасности, Зеленский заявил, что "для этого мы должны войти в столь большой рынок, как Евросоюз".

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что ни в коем случае не снимет членство Украины в Североатлантическом альянсе со стола переговоров.

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