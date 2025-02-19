Буданов назвал страну, без которой "нам будет очень тяжело"

Без помощи Соединенных Штатов Америки Украине будет тяжело. Киев должен сохранить поддержку Вашингтона.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью для Defence24.

"Будем честны: без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как свидетельствует известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", — подчеркнул главный украинский военный разведчик.

Отреагировал Буданов и на мирные переговоры без прямого участия Украины. По его словам, "окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта".

Напомним, 18 февраля американская и российская делегация провели многочасовые переговоры в Саудовской Аравии. Каких-либо конкретных результатов пока нет. Стороны договорились договариваться.

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