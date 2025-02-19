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Буданов назвал страну, без которой "нам будет очень тяжело"

Буданов назвал страну, без которой "нам будет очень тяжело"

Кирилл Буданов. / Фото: Associated Press

Глава разведки негативно относится к переговорам без Украины.

Без помощи Соединенных Штатов Америки Украине будет тяжело. Киев должен сохранить поддержку Вашингтона.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью для Defence24.

"Будем честны: без США нам будет очень тяжело. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как свидетельствует известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", — подчеркнул главный украинский военный разведчик.

Отреагировал Буданов и на мирные переговоры без прямого участия Украины. По его словам, "окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта".

Напомним, 18 февраля американская и российская делегация провели многочасовые переговоры в Саудовской Аравии. Каких-либо конкретных результатов пока нет. Стороны договорились договариваться.

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