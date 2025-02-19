Пойдет ли Кремль на уступки после переговоров в Саудовской Аравии: аналитики ответили

Переговоры России с США в Эр-Рияде не продемонстрировали признаков того, что Кремль готов идти на уступки.

Встреча российских и американских официальных лиц в Саудовской Аравии 18 февраля по-прежнему не демонстрирует никаких признаков того, что Россия готова пойти на любые значимые уступки в отношении Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что российский фюрер Владимир Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах и сохраняет свою цель уничтожить украинское государство. В частности, об этом свидетельствуют и последние заявления официальных лиц страны-агрессоры РФ. Они неоднократно отрицали суверенитет Украины над ее международно признанными границами 1991 и легитимность украинского правительства.

В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков 16 февраля сказал, что Россия скорректировала свою позицию относительно потенциальных переговоров с Украиной из-за якобы "дефицита" суверенитета в Украине. Также кремлевские чиновники продвигают нарративы о том, что Владимир Зеленский является "нелегитимным" и пытаются утверждать, что у президента Украины якобы нет полномочий вести переговоры, а Москва не обязана выполнять какие-либо соглашения, которые он может подписать в будущем.

"Теория победы Путина продолжает предусматривать, что российские военные могут поддерживать медленное, ползучее продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска обороняться, а Запад будет готов поддерживать Украину", — подчеркнули в ISW.

Отмечается, что глава Кремля может согласиться на прекращение огня и мирное соглашение, чтобы дать своей армии пора отдохнуть и восстановиться. Кроме того, среди западных официальных лиц существует мнение, что Путин может "пройтись по ходу" переговоров, чтобы увидеть, какие уступки он может получить, и вернуть Россию в мировое сообщество. В свою очередь, два чиновника Конгресса и бывший высокопоставленный чиновник администрации США отметили, что "широкие амбиции" диктатора РФ остались неизменными с момента завершения правления экспрезидента Джо Байдена в новую администрацию Дональда Трампа.

"Оценки западной разведки показывают, что Путин не изменил своей теории победы в Украине и все еще верит в военное превосходство РФ и в то, что его страна может пережить Запад и Украину на поле боя", — добавляют в Институте.

Напомним, 18 февраля состоялась встреча России с США в Эр-Рияде. Американский президент Дональд Трамп дал оценку переговорам, назвав их удачными. Кроме того, он считает, что Россия "хочет что-то сделать и остановить войну".

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