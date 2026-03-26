Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Модель София Ричи стала мамой во второй раз и показала первое фото ребенка

Модель поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
София Ричи

София Ричи / © Associated Press

27-летняя американская модель и бизнесвумен София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, родила своего второго ребенка. Об этом она написала в своем Instagram и показала первое фото малыша.

«Генри Сесил Грейндж. 18.03.2026. Любовь всей моей жизни», — написала она под фото. У Софии и ее мужа — музыкального продюсера Эллиота Грейнджа — родился сын. Фото сразу же собрало тысячи лайков и поздравлений от поклонников, друзей и коллег по индустрии.

Отметим, пара уже воспитывает дочь Элоизу, которая родилась в мае 2024-го.

Напомним, что в 2023 году София вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась на Лазурном берегу во Франции.

