Модель София Ричи стала мамой во второй раз и показала первое фото ребенка
Модель поделилась радостной новостью в Сети.
27-летняя американская модель и бизнесвумен София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, родила своего второго ребенка. Об этом она написала в своем Instagram и показала первое фото малыша.
«Генри Сесил Грейндж. 18.03.2026. Любовь всей моей жизни», — написала она под фото. У Софии и ее мужа — музыкального продюсера Эллиота Грейнджа — родился сын. Фото сразу же собрало тысячи лайков и поздравлений от поклонников, друзей и коллег по индустрии.
Отметим, пара уже воспитывает дочь Элоизу, которая родилась в мае 2024-го.
Напомним, что в 2023 году София вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась на Лазурном берегу во Франции.