Модель София Ричи стала мамой во второй раз и показала первое фото ребенка

София Ричи / © Associated Press

Реклама

27-летняя американская модель и бизнесвумен София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, родила своего второго ребенка. Об этом она написала в своем Instagram и показала первое фото малыша.

Дети Софии Ричи / © Instagram Софии Ричи

«Генри Сесил Грейндж. 18.03.2026. Любовь всей моей жизни», — написала она под фото. У Софии и ее мужа — музыкального продюсера Эллиота Грейнджа — родился сын. Фото сразу же собрало тысячи лайков и поздравлений от поклонников, друзей и коллег по индустрии.

Беременная София Ричи с мужем / © Instagram Софии Ричи

София Ричи / © Instagram Софии Ричи

Отметим, пара уже воспитывает дочь Элоизу, которая родилась в мае 2024-го.

Реклама

София Ричи с дочерью / © Instagram Софии Ричи

Напомним, что в 2023 году София вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа. Свадьба состоялась на Лазурном берегу во Франции.