Трамп планирует остановить огонь к Пасхе: реально ли это

В медиа появилась информация, что президент США Дональд Трамп якобы планирует остановить огонь в Украине к Пасхе (20 апреля). Тем не менее, некоторые эксперты более скептически настроены и оценивают такую вероятность в 25%.

Об этом рассказал старший научный сотрудник New America, бывший карьерный офицер спецназа доктор Лиам Коллинз в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

По его словам, в пользу прекращения огня работает то, что война обходится очень дорого для обеих сторон — и для Киева, и для Москвы.

"Ни одна из сторон не видит решающую победу такой вероятной, поэтому ни одна сторона не желает продолжать дорогостоящую войну. Кроме того, США активно продвигают режим прекращения огня, что увеличивает его вероятность. Что работает против прекращения огня, так это то, что обе стороны должны верить, что прекращение огня приведет к устойчивому соглашению", — подчеркивает Лиам Коллинз.

Тем не менее, отмечает эксперт, очевиден тот факт, что РФ не заинтересована в том, чтобы уйти, "не сохранив за собой значительную часть территории, которую она сейчас оккупирует".

"Украина не захочет заключать соглашение, если считает, что потеряет до 20% своей территории (которую сейчас оккупирует Россия). Кроме того, Украина не хочет заходить ни в одно соглашение без определенных гарантий безопасности, поскольку существует оправданный страх, что Россия снова вторгнется через несколько лет", — заметил бывший карьерный офицер спецназа.

Напомним, издание The New York Times оценило, какие последствия может иметь соглашение президента США Дональда Трампа об окончании войны в Украине.

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