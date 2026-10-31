Яке церковне свято в Україні 7 листопада

Церковне свято 7 листопада / © unsplash.com

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7 листопада (20 листопада), в православному календарі день пам’яті преподобної Йосафати Гордашевської. Майбутня преподобна Йосафата народилася 20 листопада 1869 року у Львові в українській родині Якова Пукаса та Ксенії Гордашевської. При хрещенні дівчинка отримала ім’я Михайлина. Родина була багатодітною, жила скромно, тому можливості для здобуття освіти та професійного розвитку дітей були обмеженими.

Змалку Михайлина вирізнялася побожністю, серйозністю та схильністю до молитви. Вона навчалася у школі сестер-філіціянок і закінчила її з відзнакою. Проте продовжити навчання не змогла через матеріальні труднощі. Дівчина влаштувалася працювати на скляну фабрику у Львові.

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Навіть після важкого робочого дня Михайлина знаходила час для церковного життя. Вона співала в хорі, брала участь у духовних зустрічах і допомагала молодим працівницям фабрики пізнавати основи християнської віри. Її релігійність поступово переростала в усвідомлене прагнення присвятити себе Богові та людям.

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Важливою подією в її житті стало знайомство з отцем Єремією Ломницьким — священником і місіонером, який підтримав її духовне покликання. Михайлина почала поглиблювати своє духовне життя, складала приватні обіти чистоти та шукала можливості для чернечого служіння.

Наприкінці XIX століття українські села Галичини потребували освітньої, медичної та соціальної допомоги. Багато дітей не мали належних умов для навчання, а хворі й малозабезпечені люди часто залишалися без професійного догляду. У цих обставинах виникла потреба в жіночій чернечій спільноті, яка поєднувала б молитву з активною працею серед народу.

1892 року Михайлина Гордашевська разом з отцями Єремією Ломницьким і Кирилом Селецьким стала співзасновницею Згромадження сестер служебниць Непорочної Діви Марії. Того ж року вона прийняла чернече ім’я Йосафата.

Молода черниця стала першою сестрою нового згромадження. Їй довірили підготовку перших кандидаток до чернечого життя та організацію щоденної праці спільноти. Йосафата брала участь у формуванні духовних засад згромадження, допомагала визначати напрями служіння й шукала способи відповідати на конкретні потреби людей.

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Перший осередок сестер постав у селі Жужелі поблизу Сокаля. Звідти черниці розпочали діяльність, спрямовану на релігійне виховання дітей, допомогу бідним і підтримку родин. Згодом спільнота поширилася на інші населені пункти Галичини.

У травні 1902 року Йосафату Гордашевську обрали головною настоятелькою Згромадження сестер служебниць. На цій посаді вона відповідала за духовне життя спільноти, організацію праці та розвиток нових осередків.

Упродовж останніх років Йосафата Гордашевська тяжко хворіла. У неї діагностували туберкульоз кісток — захворювання, що спричиняло сильний біль і поступово обмежувало фізичні можливості. Попри страждання, вона зберігала духовну зосередженість і залишалася пов’язаною з чернечою спільнотою.

7 квітня 1919 року Йосафата померла в Кристинополі — нині це місто Шептицький на Львівщині. Їй було 49 років.

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Церковне свято 7 листопада — день пам’яті 33-х мучеників, що в Мелітині

Святий Ієрон народився в місті Тіана в Каппадокії, на території сучасної Туреччини. Його виховувала побожна мати Стратоніка, яка прищепила синові християнські чесноти. За церковним переказом, Ієрон вирізнявся фізичною силою, добротою та відданістю родині.

Коли в Римській імперії посилилися переслідування християн, до Каппадокії прибув військовий загін під проводом Лісія. Його завданням було придушити поширення християнства та набрати чоловіків до імператорського війська.

Ієрон не хотів залишати свою матір, яка потребувала його допомоги. Крім того, він не бажав служити владі, що переслідувала християн, і брати участь у язичницьких обрядах, яких вимагали від військових.

За житієм святого, коли воїни спробували схопити його, Ієрон чинив опір і змусив їх відступити. Згодом він переховувався в печері разом з іншими християнами. Проте уникнути переслідування надовго йому не вдалося.

Зрештою Ієрон погодився постати перед представниками влади. За церковним переказом, перед арештом він побачив сон, який сприйняв як передвістя майбутньої мученицької смерті. Цей епізод у житії підкреслює його готовність залишитися вірним Христові попри небезпеку.

У Мелітині, місті на території історичної Малої Вірменії, Ієрон опинився разом з іншими християнами, яких звинувачували у відмові поклонятися язичницьким богам. За переказом, серед затриманих були чоловіки, яких також мали залучити до військової служби.

Коли від них зажадали принести жертви язичницьким божествам, Ієрон та ще 32 християни відмовилися виконувати наказ. Вони відкрито засвідчили свою віру в Ісуса Христа.

Для римської влади відмова брати участь у державних релігійних обрядах могла розцінюватися як непокора. У часи переслідувань християни опинялися перед вибором: підкоритися вимогам влади або залишитися вірними своїй релігії, ризикуючи життям.

За житієм, Ієрона жорстоко побили, а його праву руку відтяли біля ліктя. Інших християн також піддали тортурам. Після знущань усіх ув’язнили, а згодом засудили до смерті.

Церковна традиція датує мученицьку смерть Ієрона та його сподвижників приблизно 298 роком. Після катувань їх вивели за межі Мелітині й обезголовили.

Церковне свято в Україні 7 листопада за старим календарем

За старим календарем 7 листопада в Україні вшановували пам’ять святих мучеників Маркіяна і Мартирія. За правління імператора Констанція II святі зазнали переслідувань через свою вірність церковному вченню. Їм пропонували відмовитися від переконань, обіцяючи винагороду та високе становище, проте вони залишилися непохитними. Зрештою Маркіяна і Мартирія засудили до смерті й обезголовили.

Прикмети 7 листопада

Народні прикмети 7 листопада / © pexels.com

Сніг випав 7 листопада — зима може настати рано й бути тривалою.

Дощить — очікували сирої, похмурої погоди найближчими днями.

Морозний ранок — прикмета наближення стійких холодів.

Що не можна робити 7 листопада

Вважається, що придбані цього дня дорогі речі можуть стати причиною фінансових втрат. Також не рекомендують приймати презенти від людей, із якими мало знайомі, адже, за прикметами, разом із подарунком можна втратити добробут і прихильність долі.

Що можна робити 7 листопада

7 листопада радять подбати про птахів, які залишаються зимувати в наших краях. У годівнички насипають зерно та насіння для синиць, горобців, щигликів і омелюшків. Цей день також вважають вдалим для занять творчістю: за повір’ями, нові задуми, втілені з добрими намірами, принесуть позитивні результати.

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