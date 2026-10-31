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Разное
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Какой церковный праздник в Украине 7 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 7 ноября

Церковный праздник 7 ноября / © unsplash.com

7 ноября (20 ноября), в православном календаре день памяти преподобной Иосафаты Гордашевской. Будущая преподобная Иосафата родилась 20 ноября 1869 во Львове в украинской семье Якова Пукаса и Ксении Гордашевской. При крещении девочка получила имя Михайлина. Семья была многодетной, жила скромно, поэтому возможности для получения образования и профессионального развития детей были ограничены.

С детства Михайлина отличалась набожностью, серьезностью и склонностью к молитве. Она училась в школе сестер-филианок и закончила ее с отличием. Однако продолжить обучение не смогла из-за материальных затруднений. Девушка устроилась работать на стекольную фабрику во Львове.

Даже после тяжелого рабочего дня Михайлина находила время для церковной жизни. Она пела в хоре, участвовала в духовных встречах и помогала молодым работницам фабрики познавать основы христианской веры. Ее религиозность постепенно перерастала в осознанное стремление посвятить себя Богу и людям.

Важным событием в ее жизни стало знакомство с отцом Иеремией Ломницким — священником и миссионером, поддержавшим ее духовное призвание. Михайлина начала углублять свою духовную жизнь, придумывала частные обеты чистоты и искала возможности для монашеского служения.

В конце XIX века украинские села Галиции нуждались в образовательной, медицинской и социальной помощи. Многие дети не имели надлежащих условий для обучения, а больные и малоимущие люди часто оставались без профессионального ухода. В этих обстоятельствах возникла потребность в женском монашеском сообществе, которое сочетало бы молитву с активным трудом среди народа.

В 1892 году Михайлина Гордашевская вместе с отцами Иеремией Ломницким и Кириллом Селецким стала соучредителем Конгрегации сестер служанок Непорочной Девы Марии. В том же году она приняла монашеское имя Иосафата.

Молодая монахиня стала первой сестрой нового конгрегации. Ей доверили подготовку первых кандидаток к монашеской жизни и организацию ежедневного труда сообщества. Иосафата участвовала в формировании духовных устоев конгрегации, помогала определять направления служения и искала способы отвечать на конкретные потребности людей.

Первый центр сестер появился в селе Жужели близ Сокаля. Оттуда монахини начали деятельность, направленную на религиозное воспитание детей, помощь бедным и поддержку семей. Впоследствии сообщество распространилось на другие населенные пункты Галиции.

В мае 1902 года Иосафату Гордашевскую избрали главной настоятельницей Конгрегации сестер служанок. В этой должности она отвечала за духовную жизнь сообщества, организацию труда и развитие новых ячеек.

В последние годы Йосафата Гордашевская тяжело болела. У нее диагностировали туберкулез костей — заболевание, что вызывало сильную боль и постепенно ограничивало физические возможности. Несмотря на страдания, она сохраняла духовную сосредоточенность и оставалась связанной с монашеским сообществом.

7 апреля 1919 года Иосафата умерла в Кристинополе — ныне город Шептицкий во Львовской области. Ей было 49 лет.

Церковный праздник 7 ноября — день памяти 33-х мучеников в Мелитыне

Святой Иерон родился в городе Тиана в Каппадокии, на территории современной Турции. Его воспитывала благочестивая мать Стратоника, привившая сыну христианские добродетели. По церковному преданию Иерон отличался физической силой, добротой и преданностью семье.

Когда в Римской империи усилились преследования христиан, в Каппадокию прибыл военный отряд под руководством Лисия. Его задачей было подавить распространение христианства и набрать мужчин в императорское войско.

Иерон не хотел оставлять свою мать, нуждающуюся в его помощи. Кроме того, он не желал служить преследовавшей христианам власти и участвовать в языческих обрядах, которых требовали от военных.

За житием святого, когда воины попытались схватить его, Иерон сопротивлялся и заставил их отступить. Впоследствии он скрывался в пещере вместе с другими христианами. Однако избежать преследования надолго ему не удалось.

В конце концов Иерон согласился предстать перед представителями власти. По церковному преданию перед арестом он увидел сон, который воспринял как предвестие будущей мученической смерти. Этот эпизод в житии подчеркивает его готовность остаться верным Христу, несмотря на опасность.

В Мелитине, городе на территории исторической Малой Армении, Иерон оказался вместе с другими христианами, обвиняемыми в отказе поклоняться языческим богам. По преданию, среди задержанных были мужчины, которых также должны были привлечь в военную службу.

Когда от них потребовали принести жертвы языческим божествам, Иерон и еще 32 христиане отказались выполнять приказ. Они открыто засвидетельствовали свою веру в Иисуса Христа.

Для римской власти отказ принимать участие в государственных религиозных обрядах мог расцениваться как неповиновение. Во времена преследований христиане оказывались перед выбором: подчиниться требованиям власти или остаться верными своей религии, рискуя жизнью.

За житием Иерона жестоко избили, а его правую руку отрезали у локтя. Других христиан также подвергли пыткам. После издевательств всех заключили в тюрьму, а впоследствии приговорили к смерти.

Церковная традиция датирует мученическую смерть Иерона и его сподвижников примерно 298 годом. После пыток их вывели за пределы Мелитины и обезглавили.

Церковный праздник в Украине 7 ноября по старому календарю

По старому календарю 7 ноября в Украине чтили память святых мучеников Маркияна и Мартирия. В правление императора Констанция II святые подверглись преследованиям из-за своей верности церковному учению. Им предлагали отказаться от убеждений, обещая вознаграждение и высокое положение, но они остались непоколебимыми. В конце концов, Маркияна и Мартирия приговорили к смерти и обезглавили.

Приметы 7 ноября

Народные приметы 7 ноября / © pexels.com

Народные приметы 7 ноября / © pexels.com

  • Снег выпал 7 ноября — зима может наступить рано и быть продолжительной.

  • Дождь — ожидали сырой, пасмурной погоды в ближайшие дни.

  • Морозное утро — примета приближения устойчивых холодов.

Что нельзя делать 7 ноября

Считается, что приобретенные в этот день дорогие вещи могут стать причиной финансовых потерь. Также не рекомендуют принимать презенты от людей, с которыми мало знакомы, ведь, по приметам, вместе с подарком можно потерять благополучие и благосклонность судьбы.

Что можно делать 7 ноября

7 ноября советуют позаботиться о птицах, которые остаются зимовать в наших краях. В кормушки насыпают зерно и семена для синиц, воробьев, щелчков и омелюшков. Этот день также считают удачным для занятий творчеством: по поверьям новые замыслы, воплощенные с добрыми намерениями, принесут положительные результаты.

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