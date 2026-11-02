ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
14
Время на прочтение
3 мин

Какой церковный праздник в Украине 9 ноября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Церковный праздник 9 ноября

Церковный праздник 9 ноября / © pexels.com

9 ноября (22 ноября), в православном календаре день памяти преподобных Матроны и Теоктисты. Преподобная Матрона жила в V — начале VI века. Она родилась в Пергии Памфилийской в Малой Азии в набожной семье. В молодом возрасте Матрона вышла замуж за мужа по имени Дометиан. У супругов родилась дочь Теодотия, а потом семья переехала в Константинополь.

Именно в столице Византийской империи духовная жизнь Матроны приобрела особое значение. Она часто посещала храмы, много молилась, постилась и стремилась углублять свою веру. Там праздники познакомились с благочестивыми женщинами Евгенией и Сусанной, которые посвятили себя молитве и аскетической жизни. Их пример укрепил ее желание стать монахиней.

Однако стремление Матроны к уединению не находило поддержки у мужчины. По церковному житию Дометиан подозрительно относился к ее частым посещениям храма, ограничивал ее свободу и препятствовал молитве. Матрона просила Бога показать ей путь, которым она могла бы посвятить себя духовной жизни.

В конце концов праздник решил оставить привычный образ жизни. Перед уходом она доверила маленькую дочь Теодотию Сусанни, попросив позаботиться о ее воспитании. Это решение стало одним из самых сложных в ее жизни, ведь у Матроны были не только духовные стремления, но и материнские обязанности.

История преподобной теоктисты связана с другим периодом и местом. Ее почитают как святую подвижницу, которая пережила тяжелые испытания и посвятила жизнь молитве в уединении.

По церковному преданию, Теоктиста родилась на острове Лесбос в Греции. В юности она стремилась вести набожную жизнь, однако ее судьба изменилась после нападения пиратов. Во время одного из таких набегов девушку похитили и увезли с родного острова.

Впоследствии Теоктисту удалось скрыться. Она нашла убежище на острове Парос, где поселилась в заброшенной церкви. Там праздники провела много лет в одиночестве, молитве и суровом посте.

Ее жизнь была полна материальных трудностей. У нее не было привычного жилья, постоянной поддержки или обилия пищи. Однако, согласно житию, Теоктиста сохраняла внутреннюю сосредоточенность и не оставляла молитвы.

Церковный праздник в Украине 9 ноября по старому календарю

По старому календарю 9 ноября в Украине чтили память преподобного Нестора Летописца. Нестор жил в XI — начале XII века. Ему традиционно приписывают заключение «Повести временных лет» — летописи, содержащей сведения о происхождении Руси, княжеской династии и распространении христианства. Он также заключал жития святых, в частности Бориса и Глеба и преподобного Феодосия Печерского.

Приметы 9 ноября

Народные приметы 9 ноября / © pexels.com

Народные приметы 9 ноября / © pexels.com

  • Иней на деревьях — скоро ударят морозы.

  • Утром туман — ожидается оттепель.

  • Снег выпал на сырую землю — весна будет ранней, а подснежников появится много.

Что нельзя делать 9 ноября

Наши предки советовали 9 ноября не тратить время на пустые разговоры и избегать ненужной спешки. От важных переговоров и запланированных встреч, по поверьям, лучше было воздержаться, ведь договоренности могли сорваться, а события развиваться не по ожидаемому сценарию. День считали благоприятным для милосердия, тихого общения и добрых дел.

Что можно делать 9 ноября

В народной традиции этот день посвящали добрым поступкам, примирению и поддержке оказавшихся в беде. Считалось, что стоит отпустить древние оскорбления, помириться с близкими и по возможности помочь людям, которым не хватает самого необходимого, — передать продукты, теплые вещи или деньги.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie