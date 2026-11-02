Какой церковный праздник в Украине 9 ноября

Церковный праздник 9 ноября / © pexels.com

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9 ноября (22 ноября), в православном календаре день памяти преподобных Матроны и Теоктисты. Преподобная Матрона жила в V — начале VI века. Она родилась в Пергии Памфилийской в Малой Азии в набожной семье. В молодом возрасте Матрона вышла замуж за мужа по имени Дометиан. У супругов родилась дочь Теодотия, а потом семья переехала в Константинополь.

Именно в столице Византийской империи духовная жизнь Матроны приобрела особое значение. Она часто посещала храмы, много молилась, постилась и стремилась углублять свою веру. Там праздники познакомились с благочестивыми женщинами Евгенией и Сусанной, которые посвятили себя молитве и аскетической жизни. Их пример укрепил ее желание стать монахиней.

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Однако стремление Матроны к уединению не находило поддержки у мужчины. По церковному житию Дометиан подозрительно относился к ее частым посещениям храма, ограничивал ее свободу и препятствовал молитве. Матрона просила Бога показать ей путь, которым она могла бы посвятить себя духовной жизни.

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В конце концов праздник решил оставить привычный образ жизни. Перед уходом она доверила маленькую дочь Теодотию Сусанни, попросив позаботиться о ее воспитании. Это решение стало одним из самых сложных в ее жизни, ведь у Матроны были не только духовные стремления, но и материнские обязанности.

История преподобной теоктисты связана с другим периодом и местом. Ее почитают как святую подвижницу, которая пережила тяжелые испытания и посвятила жизнь молитве в уединении.

По церковному преданию, Теоктиста родилась на острове Лесбос в Греции. В юности она стремилась вести набожную жизнь, однако ее судьба изменилась после нападения пиратов. Во время одного из таких набегов девушку похитили и увезли с родного острова.

Впоследствии Теоктисту удалось скрыться. Она нашла убежище на острове Парос, где поселилась в заброшенной церкви. Там праздники провела много лет в одиночестве, молитве и суровом посте.

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Ее жизнь была полна материальных трудностей. У нее не было привычного жилья, постоянной поддержки или обилия пищи. Однако, согласно житию, Теоктиста сохраняла внутреннюю сосредоточенность и не оставляла молитвы.

Церковный праздник в Украине 9 ноября по старому календарю

По старому календарю 9 ноября в Украине чтили память преподобного Нестора Летописца. Нестор жил в XI — начале XII века. Ему традиционно приписывают заключение «Повести временных лет» — летописи, содержащей сведения о происхождении Руси, княжеской династии и распространении христианства. Он также заключал жития святых, в частности Бориса и Глеба и преподобного Феодосия Печерского.

Приметы 9 ноября

Народные приметы 9 ноября / © pexels.com

Иней на деревьях — скоро ударят морозы.

Утром туман — ожидается оттепель.

Снег выпал на сырую землю — весна будет ранней, а подснежников появится много.

Что нельзя делать 9 ноября

Наши предки советовали 9 ноября не тратить время на пустые разговоры и избегать ненужной спешки. От важных переговоров и запланированных встреч, по поверьям, лучше было воздержаться, ведь договоренности могли сорваться, а события развиваться не по ожидаемому сценарию. День считали благоприятным для милосердия, тихого общения и добрых дел.

Что можно делать 9 ноября

В народной традиции этот день посвящали добрым поступкам, примирению и поддержке оказавшихся в беде. Считалось, что стоит отпустить древние оскорбления, помириться с близкими и по возможности помочь людям, которым не хватает самого необходимого, — передать продукты, теплые вещи или деньги.

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