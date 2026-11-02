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Яке церковне свято в Україні 9 листопада
Що за церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
9 листопада (22 листопада), в православному календарі день пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти. Преподобна Матрона жила у V — на початку VI століття. Вона народилася в Пергії Памфілійській у Малій Азії в побожній родині. У молодому віці Матрона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дометіан. У подружжя народилася донька Теодотія, а згодом сім’я переїхала до Константинополя.
Саме в столиці Візантійської імперії духовне життя Матрони набуло особливого значення. Вона часто відвідувала храми, багато молилася, постила й прагнула поглиблювати свою віру. Там свята познайомилася з благочестивими жінками Євгенією та Сусанною, які присвятили себе молитві й аскетичному життю. Їхній приклад зміцнив її бажання стати черницею.
Однак прагнення Матрони до усамітнення не знаходило підтримки в чоловіка. За церковним житієм, Дометіан підозріло ставився до її частих відвідувань храму, обмежував її свободу й перешкоджав молитві. Матрона просила Бога показати їй шлях, яким вона могла б присвятити себе духовному життю.
Зрештою свята вирішила залишити звичний спосіб життя. Перед відходом вона довірила маленьку доньку Теодотію Сусанні, попросивши подбати про її виховання. Це рішення стало одним із найскладніших у її житті, адже Матрона мала не лише духовні прагнення, а й материнські обов’язки.
Історія преподобної Теоктисти пов’язана з іншим періодом і місцем. Її шанують як святу подвижницю, яка пережила тяжкі випробування та присвятила життя молитві в усамітненні.
За церковним переданням, Теоктиста народилася на острові Лесбос у Греції. У юності вона прагнула вести побожне життя, однак її доля змінилася після нападу піратів. Під час одного з таких набігів дівчину викрали й вивезли з рідного острова.
Згодом Теоктисті вдалося втекти. Вона знайшла притулок на острові Парос, де оселилася в покинутій церкві. Там свята провела багато років у самотності, молитві та суворому пості.
Її життя було сповнене матеріальних труднощів. Вона не мала звичного житла, постійної підтримки чи достатку їжі. Проте, згідно з житієм, Теоктиста зберігала внутрішню зосередженість і не полишала молитви.
Церковне свято в Україні 9 листопада за старим календарем
За старим календарем 9 листопада в Україні вшановували пам’ять преподобного Нестора Літописця. Нестор жив у XI — на початку XII століття. Йому традиційно приписують укладання «Повісті временних літ» — літопису, що містить відомості про походження Русі, князівські династії та поширення християнства. Він також укладав житія святих, зокрема Бориса і Гліба та преподобного Феодосія Печерського.
Прикмети 9 листопада
Іній на деревах — незабаром ударять морози.
Туман уранці — очікується відлига.
Сніг випав на сиру землю — весна буде ранньою, а пролісків з’явиться багато.
Що не можна робити 9 листопада
Наші предки радили 9 листопада не витрачати час на порожні балачки та уникати непотрібного поспіху. Від важливих переговорів і запланованих зустрічей, за повір’ями, краще було утриматися, адже домовленості могли зірватися, а події — розвиватися не за очікуваним сценарієм. День вважали сприятливим для милосердя, тихого спілкування та добрих справ.
Що можна робити 9 листопада
У народній традиції цей день присвячували добрим вчинкам, примиренню та підтримці тих, хто опинився у скруті. Вважалося, що варто відпустити давні образи, помиритися з близькими й за можливості допомогти людям, яким бракує найнеобхіднішого, — передати продукти, теплі речі або гроші.