Яке церковне свято в Україні 9 листопада

Церковне свято 9 листопада / © pexels.com

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9 листопада (22 листопада), в православному календарі день пам’яті преподобних Матрони і Теоктисти. Преподобна Матрона жила у V — на початку VI століття. Вона народилася в Пергії Памфілійській у Малій Азії в побожній родині. У молодому віці Матрона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дометіан. У подружжя народилася донька Теодотія, а згодом сім’я переїхала до Константинополя.

Саме в столиці Візантійської імперії духовне життя Матрони набуло особливого значення. Вона часто відвідувала храми, багато молилася, постила й прагнула поглиблювати свою віру. Там свята познайомилася з благочестивими жінками Євгенією та Сусанною, які присвятили себе молитві й аскетичному життю. Їхній приклад зміцнив її бажання стати черницею.

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Однак прагнення Матрони до усамітнення не знаходило підтримки в чоловіка. За церковним житієм, Дометіан підозріло ставився до її частих відвідувань храму, обмежував її свободу й перешкоджав молитві. Матрона просила Бога показати їй шлях, яким вона могла б присвятити себе духовному життю.

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Зрештою свята вирішила залишити звичний спосіб життя. Перед відходом вона довірила маленьку доньку Теодотію Сусанні, попросивши подбати про її виховання. Це рішення стало одним із найскладніших у її житті, адже Матрона мала не лише духовні прагнення, а й материнські обов’язки.

Історія преподобної Теоктисти пов’язана з іншим періодом і місцем. Її шанують як святу подвижницю, яка пережила тяжкі випробування та присвятила життя молитві в усамітненні.

За церковним переданням, Теоктиста народилася на острові Лесбос у Греції. У юності вона прагнула вести побожне життя, однак її доля змінилася після нападу піратів. Під час одного з таких набігів дівчину викрали й вивезли з рідного острова.

Згодом Теоктисті вдалося втекти. Вона знайшла притулок на острові Парос, де оселилася в покинутій церкві. Там свята провела багато років у самотності, молитві та суворому пості.

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Її життя було сповнене матеріальних труднощів. Вона не мала звичного житла, постійної підтримки чи достатку їжі. Проте, згідно з житієм, Теоктиста зберігала внутрішню зосередженість і не полишала молитви.

Церковне свято в Україні 9 листопада за старим календарем

За старим календарем 9 листопада в Україні вшановували пам’ять преподобного Нестора Літописця. Нестор жив у XI — на початку XII століття. Йому традиційно приписують укладання «Повісті временних літ» — літопису, що містить відомості про походження Русі, князівські династії та поширення християнства. Він також укладав житія святих, зокрема Бориса і Гліба та преподобного Феодосія Печерського.

Прикмети 9 листопада

Народні прикмети 9 листопада / © pexels.com

Іній на деревах — незабаром ударять морози.

Туман уранці — очікується відлига.

Сніг випав на сиру землю — весна буде ранньою, а пролісків з’явиться багато.

Що не можна робити 9 листопада

Наші предки радили 9 листопада не витрачати час на порожні балачки та уникати непотрібного поспіху. Від важливих переговорів і запланованих зустрічей, за повір’ями, краще було утриматися, адже домовленості могли зірватися, а події — розвиватися не за очікуваним сценарієм. День вважали сприятливим для милосердя, тихого спілкування та добрих справ.

Що можна робити 9 листопада

У народній традиції цей день присвячували добрим вчинкам, примиренню та підтримці тих, хто опинився у скруті. Вважалося, що варто відпустити давні образи, помиритися з близькими й за можливості допомогти людям, яким бракує найнеобхіднішого, — передати продукти, теплі речі або гроші.

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