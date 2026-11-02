День ангела 9 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 9 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 9 листопада

9 листопада 2026 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Дмитра, Івана, Іллю, Йосипа, Костянтина, Нестора, Олександра, Олексія, Семена, Тимофія, Федора.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві чутливий, схильний до творчості. В дорослому віці стає талановитим.

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Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає вразливим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає імпульсивним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві імпульсивний, гарячковий. В дорослому віці стає прямолінійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві порядний, високоморальний. В дорослому віці стає емоційним.

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Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає відкритим до спілкування.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як «повернувшись додому». В дитинстві впертий, часто відстоює свою думку. В дорослому віці стає допитливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає відданим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві добрий, незлобивий. В дорослому віці стає уважним.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «прославляє Бога». В дитинстві чемний, тихий. В дорослому віці стає вірним другом.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та підказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів і людей поруч, які дарують любов, підтримку та радість. Нехай у серці завжди живе надія, а кожен день приносить добрі новини!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай доля буде щедрою на приємні зустрічі, щирі почуття й щасливі події. Бажаю миру в душі, затишку в домі, достатку в родині та якомога більше приводів для усмішок!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе багато тепла, радості й приємних слів. Бажаю, щоб життя складалося якнайкраще, мрії поступово ставали реальністю, а поруч завжди були вірні друзі та люблячі рідні. Нехай ангел-охоронець береже тебе на кожному кроці, додає сил у складні хвилини й допомагає знаходити щастя навіть у маленьких речах.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе та твою родину, відводить від бід і наповнює життя світлом. Бажаю здоров’я, любові, добробуту й упевненості в завтрашньому дні. Нехай у домі панують злагода та достаток, у серці живе спокій, а кожен новий день дарує щось хороше!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі завжди відчувати невидиму підтримку свого небесного покровителя, вірити у власні сили та сміливо йти до своїх мрій. Нехай здоров’я буде міцним, любов — взаємною, дружба — надійною, а кожен день приносить радість і натхнення. Бажаю, щоб усі тривоги залишалися позаду, рідні були здоровими й щасливими, а доля частіше приємно дивувала!

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