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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 2 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных стоимость доллара снизится на 17 копеек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © Associated Press

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 2 ноября. Доллар потерял аж 17 коп, евро вырос на 1 коп, польский злотый уменьшился на 3 коп.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 45,35 (-17 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,68 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,50 (-3 коп.)

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует возможное ухудшение экономической ситуации. По его оценке, до конца года курс доллара может вырасти до 50 грн, а по самому худшему сценарию — достичь 80 грн. В то же время, подчеркивает он, если западные партнеры возобновят финансовую поддержку Украины, курс валют удастся стабилизировать на уровне 46–48 грн за доллар.

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