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Трамп и Путин могут встретиться в ноябре: Рубио раскрыл детали
Госсекретарь США обсудил с Сергеем Лавровым возможную встречу американского и российского президентов на саммите АТЭС.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе короткого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил возможность встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.
Об этом 31 октября сообщило агентство ANSA .
По словам Рубио, президенты могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на ноябрь. В то же время, сообщение об обсуждении такой возможности не означает, что встреча уже согласована.
Отдельно госсекретарь прокомментировал возможное участие главы Кремля в саммите лидеров «Группы двадцати» в Майами.
"Не знаю, приедет ли Путин в Майами", - сказал Рубио.
Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о приближении договоренности по завершению войны в Украине .