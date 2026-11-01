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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп и Путин могут встретиться в ноябре: Рубио раскрыл детали

Госсекретарь США обсудил с Сергеем Лавровым возможную встречу американского и российского президентов на саммите АТЭС.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Трамп и Путин

Трамп и Путин / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе короткого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудил возможность встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом 31 октября сообщило агентство ANSA .

По словам Рубио, президенты могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на ноябрь. В то же время, сообщение об обсуждении такой возможности не означает, что встреча уже согласована.

Отдельно госсекретарь прокомментировал возможное участие главы Кремля в саммите лидеров «Группы двадцати» в Майами.

"Не знаю, приедет ли Путин в Майами", - сказал Рубио.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил о приближении договоренности по завершению войны в Украине .

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