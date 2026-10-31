ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
27
Время на прочтение
3 мин

Какой 7 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

7 ноября Международный день африканского писателя. Верующие чтят память преподобной Иосафаты Гордашевской. До Нового года осталось 59 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Какой праздник 7 ноября 2026 года

Какой праздник 7 ноября 2026 года / © ТСН

7 ноября 2026 года — суббота. 1717-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 ноября

7 ноября верующие празднуют День памяти преподобной Иосафаты Гордашевской / © Pixabay

7 ноября верующие празднуют День памяти преподобной Иосафаты Гордашевской / © Pixabay

7 ноября верующие празднуют День памяти преподобной Иосафаты Гордашевской. Родилась 20 ноября 1869 во Львове в набожной украинской семье под именем Михайлина Гордашевская. С молодых лет стремилась к духовной жизни и помощи ближним. В 1892 году по благословению митрополита Сильвестра Сембратовича и при поддержке отца Кирилла Селецкого она стала первой сестрой нового конгрегации, приняв имя Иосафата. Сестры занимались детьми, обучали молодежь, помогали больным и бедным, поддерживали украинские семьи.

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день африканского писателя / © pexels.com

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день африканского писателя / © pexels.com

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день африканского писателя. Дату избрали в честь основания Панафриканской ассоциации писателей, объединяющей литературные организации африканских стран. Ее создали в Аккре, столице Ганы, в ноябре 1989 года. Организация способствует сотрудничеству авторов, популяризации африканской литературы и защите свободы творчества.

7 ноября Международный день инуитов / © pexels.com

7 ноября Международный день инуитов / © pexels.com

Также 7 ноября Международный день инуитов. Инуиты — коренной народ арктических регионов, живущий в Гренландии, Аляске, Канаде и т.д. На протяжении тысячелетий они приспосабливались к суровому климату Севера, развивали традиции охоты и рыболовства, создавали свои художественные формы и передавали знания о природе от поколения к поколению. Дата 7 ноября была избрана в честь дня рождения Эбена Гопсона-старшего — политического деятеля из Аляски, выступившего инициатором создания Приполярного совета инуитов 1977 года. Организация объединяет представителей инуитских общин разных стран и защищает их общие интересы.

7 ноября Всемирный день ответственного туризма / © pexels.com

7 ноября Всемирный день ответственного туризма / © pexels.com

А еще 7 ноября Всемирный день ответственного туризма. Инициатива World Responsible Tourism Day возникла в 2007 году в рамках международной туристической выставки World Travel Market (WTM) в Лондоне при поддержке Всемирной туристической организации ООН, ныне UN Tourism. Ее целью было поощрить туристический бизнес и путешественников более ответственно относиться к природе, культурному наследию и потребностям местного населения.

7 ноября празднуют Международный день медицинской физики / © pexels.com

7 ноября празднуют Международный день медицинской физики / © pexels.com

7 ноября празднуют Международный день медицинской физики. Дата праздника совпадает с днем рождения Марии Склодовской-Кюри — выдающейся физикини и химикини, родившейся 7 ноября 1867 года в Варшаве. Ее исследования радиоактивности заложили основу для развития ядерной физики и применения радиации в медицине. Мария Кюри дважды получила Нобелевскую премию по физике 1903 года и по химии 1911 года. Ее научное наследие сыграло немаловажную роль в развитии методов диагностики и лечения, в частности лучевой терапии.

7 ноября Всемирный день сумчатого муравьеда / © pexels.com

7 ноября Всемирный день сумчатого муравьеда / © pexels.com

Также 7 ноября Всемирный день сумчатого муравьеда. Намбат (Myrmecobius fasciatus) — небольшое сумчатое млекопитающее, проживающее в Австралии. Его легко узнать по рыжеватой шерсти, белым поперечным полосам на спине и длинному пушистому хвосту. Животное имеет заостренную мордочку и длинный липкий язык, которым достает термиты из почвы и древесины. Несмотря на название «сумчатый муравьед», намбат питается преимущественно термитами, а не муравьями. В отличие от большинства сумчатых, самки этого вида не имеют полноценной сумки для детенышей.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie