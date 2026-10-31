Какой праздник 7 ноября 2026 года / © ТСН

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7 ноября 2026 года — суббота. 1717-й день войны в Украине.

Какой праздник 7 ноября

7 ноября верующие празднуют День памяти преподобной Иосафаты Гордашевской / © Pixabay

7 ноября верующие празднуют День памяти преподобной Иосафаты Гордашевской. Родилась 20 ноября 1869 во Львове в набожной украинской семье под именем Михайлина Гордашевская. С молодых лет стремилась к духовной жизни и помощи ближним. В 1892 году по благословению митрополита Сильвестра Сембратовича и при поддержке отца Кирилла Селецкого она стала первой сестрой нового конгрегации, приняв имя Иосафата. Сестры занимались детьми, обучали молодежь, помогали больным и бедным, поддерживали украинские семьи.

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7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день африканского писателя / © pexels.com

7 ноября в Украине и мире празднуют Международный день африканского писателя. Дату избрали в честь основания Панафриканской ассоциации писателей, объединяющей литературные организации африканских стран. Ее создали в Аккре, столице Ганы, в ноябре 1989 года. Организация способствует сотрудничеству авторов, популяризации африканской литературы и защите свободы творчества.

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7 ноября Международный день инуитов / © pexels.com

Также 7 ноября Международный день инуитов. Инуиты — коренной народ арктических регионов, живущий в Гренландии, Аляске, Канаде и т.д. На протяжении тысячелетий они приспосабливались к суровому климату Севера, развивали традиции охоты и рыболовства, создавали свои художественные формы и передавали знания о природе от поколения к поколению. Дата 7 ноября была избрана в честь дня рождения Эбена Гопсона-старшего — политического деятеля из Аляски, выступившего инициатором создания Приполярного совета инуитов 1977 года. Организация объединяет представителей инуитских общин разных стран и защищает их общие интересы.

7 ноября Всемирный день ответственного туризма / © pexels.com

А еще 7 ноября Всемирный день ответственного туризма. Инициатива World Responsible Tourism Day возникла в 2007 году в рамках международной туристической выставки World Travel Market (WTM) в Лондоне при поддержке Всемирной туристической организации ООН, ныне UN Tourism. Ее целью было поощрить туристический бизнес и путешественников более ответственно относиться к природе, культурному наследию и потребностям местного населения.

7 ноября празднуют Международный день медицинской физики / © pexels.com

7 ноября празднуют Международный день медицинской физики. Дата праздника совпадает с днем рождения Марии Склодовской-Кюри — выдающейся физикини и химикини, родившейся 7 ноября 1867 года в Варшаве. Ее исследования радиоактивности заложили основу для развития ядерной физики и применения радиации в медицине. Мария Кюри дважды получила Нобелевскую премию по физике 1903 года и по химии 1911 года. Ее научное наследие сыграло немаловажную роль в развитии методов диагностики и лечения, в частности лучевой терапии.

7 ноября Всемирный день сумчатого муравьеда / © pexels.com

Также 7 ноября Всемирный день сумчатого муравьеда. Намбат (Myrmecobius fasciatus) — небольшое сумчатое млекопитающее, проживающее в Австралии. Его легко узнать по рыжеватой шерсти, белым поперечным полосам на спине и длинному пушистому хвосту. Животное имеет заостренную мордочку и длинный липкий язык, которым достает термиты из почвы и древесины. Несмотря на название «сумчатый муравьед», намбат питается преимущественно термитами, а не муравьями. В отличие от большинства сумчатых, самки этого вида не имеют полноценной сумки для детенышей.

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