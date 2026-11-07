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Ракетна атака по Києву — серед постраждалих дитина
Окупанти влаштували «пекло» у Києві. Кличко повідомив деталі.
Уночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву. За останніми даними, п’ятеро осіб постаждали.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«П’ятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Зокрема, 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.
Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.