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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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746
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Ракетна атака по Києву — серед постраждалих дитина

Окупанти влаштували «пекло» у Києві. Кличко повідомив деталі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ вгатила по столиці

РФ вгатила по столиці / © ДСНС

Уночі росіяни розпочали нову хвилю ракетної атаки по Києву. За останніми даними, п’ятеро осіб постаждали.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«П’ятеро постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Зокрема, 14-річна дитина. Двох поранених медики госпіталізували», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.

Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.

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