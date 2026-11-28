РФ атакує столицю / © Associated Press

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Сьогодні, 28 листопада, у Києві гриміли вибухи. У столиці оголошено жовтий рівень загрози — летять ворожі дрони.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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«Вибухи в столиці. Місто під атакою БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях», — зазначив він.

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Згодом Кличко уточнив, що у Києві — влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням.

Атака на Україну 28 листопада — що відомо

Російські війська у ніч проти суботи, 28 листопада, атакували Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Про це йдеться у ранковому звіті Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 російський БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), Гербера та дрони інших типів.

У Харкові унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території садового товариства в Індустріальному районі.

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Росіяни атакували Київську область ударними дронами — у Білій Церкві травмовано жінку.

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