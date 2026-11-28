РФ атакует столицу / © Associated Press

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Сегодня, 28 ноября, в Киеве гремели взрывы. В столице объявлен желтый уровень угрозы — летят вражеские дроны.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Взрывы в столице. Город под атакой БпЛА. Находитесь в безопасных местах», — отметил он.

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Впоследствии Кличко уточнил, что в Киеве — попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением.

Атака на Украину 28 ноября — что известно

Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 российский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дроны других типов.

В Харькове в результате ночной российской атаки возник пожар на территории садового общества в Индустриальном районе.

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Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами — в Белой Церкви травмирована женщина.

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