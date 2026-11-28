- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве посреди дня гремят взрывы - есть "прилеты"
Россияне атакуют столицу ударными беспилотниками — есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Сегодня, 28 ноября, в Киеве гремели взрывы. В столице объявлен желтый уровень угрозы — летят вражеские дроны.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Взрывы в столице. Город под атакой БпЛА. Находитесь в безопасных местах», — отметил он.
Впоследствии Кличко уточнил, что в Киеве — попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений. В некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением.
Атака на Украину 28 ноября — что известно
Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия. Об этом говорится в утреннем отчете Воздушных сил.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 141 российский БпЛА типа Shahed (54 из них реактивные), Гербера и дроны других типов.
В Харькове в результате ночной российской атаки возник пожар на территории садового общества в Индустриальном районе.
Россияне атаковали Киевскую область ударными дронами — в Белой Церкви травмирована женщина.