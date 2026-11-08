Українцям варто дістати теплі куртки: де вдарив мороз 8 листопада

Погода в Україні 8 листопада / © ТСН

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У неділю, 8 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. Уночі в багатьох регіонах температура опускалася нижче нуля — синоптики прогнозували мороз до -4°. У західних областях можливий туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 8 листопада: прогноз синоптиків

За прогнозом Укргідрометцентру, у неділю на всій території України буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується, вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

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Уночі температура повітря опускалася до +1…-4°, а вдень становитиме +1…+6°. Най тепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +10°.

Погода в Україні 8 листопада / © Укргідрометцентр

Де в Україні очікуються морози та туман

Найнижчі температури вночі зафіксували в окремих регіонах України. У західних областях стовпчики термометрів опускалися до -6°, у північних — до -5°, а в центральних — до -4°. На сході місцями мороз сягав -7°.

На півдні України та в Криму ніч була дещо теплішою — близько -3…-2°. Удень температура повітря там може піднятися до +9°.

«У західних областях уночі та вранці місцями можливий туман», — попереджають в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві та Київській області 8 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві та Київській області в неділю очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

За даними синоптиків, у Київській області вночі температура повітря становила від +1° до -4°, а вдень очікується +1…+6°. У столиці нічна температура була близькою до 0°, тоді як удень повітря прогріється до +4…+6°.

Попри відсутність опадів, погода залишатиметься прохолодною, тому жителям столиці варто подбати про теплий одяг.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про наближення до України потужного циклону, який мав принести опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також нічні заморозки. Через погіршення погодних умов у низці регіонів очікувалися складніші погодні умови, зокрема зниження температури та погіршення видимості на дорогах.

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