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Украинцам стоит достать теплые куртки: где ударил мороз 8 ноября
Морозные ночи и прохладный день в Украине ожидаются 8 ноября. Местами температура опускалась до -7°, а в Закарпатье днем прогнозируют до +10°.
В воскресенье, 8 ноября, в Украине облачно с прояснениями и без осадков. Ночью во многих регионах температура опускалась ниже нуля — синоптики прогнозировали мороз до -4°. В западных областях возможен туман.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 8 ноября: прогноз синоптиков
По прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха опускалась до +1…-4°, а днем будет +1…+6°. Теплее всего будет в Закарпатье, где воздух прогреется до +10°.
Где в Украине ожидаются морозы и туман
Низкие температуры ночью зафиксировали в отдельных регионах Украины. В западных областях столбики термометров опускались до -6°, в северных — до -5°, а в центральных — до -4°. На востоке местами мороз достигал -7°.
На юге Украины и в Крыму ночь была несколько теплее — около -3…-2°. Днем температура воздуха может подняться до +9°.
«В западных областях ночью и утром местами возможен туман», — предупреждают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и Киевской области 8 ноября
По прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
По данным синоптиков, в Киевской области ночью температура воздуха составляла от +1° до -4°, а днем ожидается +1…+6°. В столице ночная температура была близка к 0°, тогда как днем воздух прогреется до +4…+6°.
Несмотря на отсутствие осадков, погода будет оставаться прохладной, поэтому жителям столицы стоит позаботиться о теплой одежде.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о приближении к Украине мощного циклона, который должен был принести осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ночные заморозки. Из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов ожидались более сложные погодные условия, в частности, снижение температуры и ухудшение видимости на дорогах.