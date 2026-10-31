День ангела 7 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 7 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 7 листопада

7 листопада 2026 року привітайте з іменинами Богдана, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Євгена, Івана, Кирила, Костянтина, Максима, Миколу, Михайла, Олександра, Олексія, Опанаса, Павла, Сергія, Федора, Єлизавету.

Богдан — старослов’янське походження, означає «Богом даний». В дитинстві добросердечний. В дорослому віці стає холодним.

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Валерій — латинське ім’я, перекладається як «бути здоровим». В дитинстві наполегливий. В дорослому віці стає оптимістом.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає рішучим.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві активний. В дорослому віці стає добрим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає життєрадісним.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві безстрашний. В дорослому віці стає працьовитим.

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Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві честолюбний. В дорослому віці стає вірним.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві радісний. В дорослому віці стає оптимістичним.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає доброзичливим.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає активним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «безсмертний». В дитинстві приємний. В дорослому віці стає відданим.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Єлизавета — давньоєврейське походження, означає «Божа клятва». В дитинстві замкнута. В дорослому віці стає поблажливою.

День ангела 7 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 7 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та веде до щасливих подій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і багато приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й теплі обійми, а життя щедро дарує щастя, здоров’я та любов. Нехай усе задумане вдається!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель дарує сили долати труднощі, мудрість приймати важливі рішення та натхнення рухатися вперед. Бажаю, щоб у домі панували затишок і добробут, у родині — злагода, а в душі — гармонія. Нехай доля буде прихильною, мрії здійснюються, а поруч завжди будуть ті, хто любить і цінує тебе.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе щодня, відводить від бід і допомагає знаходити світло навіть у непрості часи. Бажаю здоров’я, миру, достатку, любові та здійснення всіх бажань. Нехай життя буде сповнене приємних несподіванок, щасливих моментів і добрих людей!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе гарний настрій, тепло та багато приємних слів. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди підтримував у важкі хвилини, оберігав від помилок і допомагав обирати правильний шлях. Нехай здоров’я буде міцним, любов — взаємною, добробут — стабільним, а кожен новий день відкриває можливості для щастя й успіху. Божого благословення тобі та твоїм близьким!

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