Трамп планує зупинити вогонь до Великодня: чи реально це

Війна дорого коштує і для України, і для агресорки Росії.

У медіа з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп нібито планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня). Втім, деякі експерти більш скептично налаштовані щодо цього і оцінюють таку ймовірність у 25%.

Про це розповів старший науковий співробітник New America, колишній кар’єрний офіцер спецпризначення доктор Ліам Коллінз в коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк.

З його слів, на користь припинення вогню працює те, що війна коштує надзвичайно дорого для обох сторін — і для Києва, і для Москви.

"Жодна зі сторін не бачить вирішальну перемогу такою ймовірною, тому жодна сторона не бажає продовжувати дорогу війну. Крім того, США активно просувають режим припинення вогню, що збільшує його ймовірність. Що працює проти припинення вогню, так це те, що обидві сторони мають вірити, що припинення вогню призведе до стійкої угоди", — наголошує Ліам Коллінз.

Втім, наголошує експерт, очевидним є той факт, що РФ не зацікавлена ​​в тому, щоб піти, "не зберігши за собою значної частини території, яку вона зараз окупує".

"Україна не захоче укладати угоду, якщо вважає, що втратить до 20% своєї території (яку зараз окупує Росія). Крім того, Україна не хоче заходити у жодну угоду без певних гарантій безпеки, бо існує виправданий страх, що Росія знову вторгнеться через кілька років", — зауважив колишній кар’єрний офіцер спецпризначення.

Нагадаємо, видання The New York Times оцінило, які наслідки може мати угода президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Україні.

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