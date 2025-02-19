Морози в Україні до -20: які регіони накриє найбільше

Найзимовіший тиждень. Синоптикиня попередила, де буде мороз -20, коли Україну замітатиме сніг і підвищиться температура повітря.

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Найзимовіший тиждень

Міцні морози розповсюдилися Україною та протримаються на всіх територіях до кінця тижня. Попереду міцний мороз, снігопади, та незначне підвищення денної температури повітря. А справжнє потепління, очікується наступного тижня.

Цього тижня очікуються температури на 5-8 градусів нижче за кліматичну норму. Як повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначні, часом спостерігатиметься випадання снігу. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -20 градусів, у деяких регіонах очікується сніг. Мінусові температури охоплять навіть південь країни.

У середу, 19 лютого, температурні показники значно не зміняться, однак у північно-західній і центральній частині України прогнозують невеликий сніг. Уночі без опадів, на Харківщині до -18 градусів, на сході до -15, на півдні до -7...-9 градусів, на решті територій до -10...-14 градусів. Удень у низці областей на півночі, заході та в центрі країни пройде невеликий сніг, там від -1 до -4 градусів. На решті територій хмарно з проясненнями, без опадів, від +1 до -4 градусів морозу, на сході до -7.

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У Києві вночі в середу хмарно, без опадів, -7…-9, вітер західний 1-3 м/с. Удень хмарно, невеликий сніг, -3…-1 градус, вітер західний 3-8 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, морози в Україні протримаються увесь робочий тиждень – принаймні до суботи, 22 лютого. А за словами синоптикині Наталки Діденко, потепління потрібно чекати аж від наступного понеділка:

"Морози в Україні ще пощипаються до кінця тижня. Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого".

Погода у Києві

Цього тижня у Києві прогнозують періодичний дрібний сніг, також буде морозно – температура повітря опускатиметься до -11…-13 градусів. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. У середу, 19 лютого, весь день у Києві буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від -9 вночі до -1 градуса вдень. Також вдень прогнозують невеликий сніг.

У четвер, 20 лютого, вночі буде невеликий сніг, а вдень – без опадів. Температура повітря: від -9 вночі до -5 вдень. Хмарно з проясненнями.

П’ятниця, 21 лютого, буде без снігу та дощу. Температура повітря вночі опуститься до -12, а вже вдень становитиме -3.

У суботу, 22 лютого, протягом усього дня буде ясна погода. Без опадів, до -12 зранку та до -10 ближче до вечора.

У неділю, 23 лютого, буде так само ясна погода, вдень прогнозують мороз до -5. Без опадів.

Для уникнення травматизму українців закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись на вулиці.

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж декількох днів. Тож влада Києва просить також і водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Коли чекати на потепління в Україні

Про те, що цього тижня буде аномально холодна погода, зазначав і синоптик Станісла Щедрін. Він додає, що найтепліше буде в західних та південних областях. Вдень від -3 до +2, в нічні години буде до -10. А от на снігопади чекати не варто. Від 24 лютого можна чекати на дощі. Над нами зараз спостерігається антициклон, тому опадів не прогнозується:

"В Україні буде до -20 градусів в ніч на 18 лютого. Це в Луганській, Донецькій, Харківській областях та в Карпатах. Також по всій Україні слід очікувати морозну погоду, особливо в нічні години, але у східних та північно-східних буде найхолодніше. В нічні години буде до -13 -17 градусів морозу, вдень від -3 до -6. Мороз протримається до 24-25 лютого. Зараз останні прояви зими. Вже з наступного тижня в Україні слід очікувати на потепління. Після 24 лютого у всіх областях, а особливо у південних, буде значне потепління, не варто очікувати вже морози".

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