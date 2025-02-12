Січень 2025 року побив температурні рекорди не лише України, а й світу

В Україні січень також виявився найтеплішим для більшості регіонів.

Січень 2025 року став найтеплішим місяцем на планеті за всю історію спостережень.

Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

"Європейська служба зі зміни клімату Copernicus підрахувала, що цей січень 2025 року був найтеплішим по всій земній кулі за всю історію спостережень. Якщо казати за регіонами, то у західних областях, Вінницькій та Одеській – він один з найтепліших, а в решті регіонів – найтепліший", – зазначила синоптикиня.

Вона заявила, що середні місячні температури в Україні в січні перевищили кліматичну норму на 3,3-3,7 градуса.

"Найвищі температури, які спостерігалися – від +8 до +18 градусів. Це незвичайні січневі значення. І також у більшості областей перевищені абсолютні значення максимальної температури за всю історію спостережень", – додала Птуха.

Січень в Україні виявився аномально сухим. По всій країні випало лише близько половини місячної норми опадів, а в Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях — лише 2-10% від норми. Це спричиняє небезпеку пересушування лісової та степової підстилки, що може призвести до пожеж, як зазначає експертка.

Це явище відбувається не лише в Україні. Європейські кліматологи вже назвали січень 2025 року найтеплішим для планети.

"Температурні показники у нас корелюють з глобальною температурою на планеті", – зазначила представниця "Укргідрометцентру".

Проте, за прогнозами, 14-15 лютого варто очікувати на сніг, а від 17 лютого знову настане морозна хвиля.

"Зараз ми нарешті дочекалися зимового характеру погоди, у нас морози. 14, 15, трошки 16 лютого чекаємо на сніг. Очікуємо, що сніговий покрив утвориться у більшості областей. Його висота буде до 5 сантиметрів на рівнинних територіях", – зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, в "Укргідрометцентрі" роз'яснили ситуацію з "хмарою пилу", яка насувається на Україну.

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