Погода різко зміниться: синоптикиня здивувала прогнозом погоди

У четвер, 13 лютого, в Україні трохи потеплішає. Однак ніч ще буде морозною.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Ніч буде морозною, із температурами від -6 до -12 градусів, проте вдень очікується підвищення до 0+4 градусів. Лише на сході країни температура залишиться холодною, коливатиметься від -1 до -3 градусів. Опадів в четвер не буде, але в п'ятницю-суботу атмосферні фронти принесуть сніг.

У п'ятницю, 14 лютого, потепліє по всій країні, температура вдень сягне +1+6 градусів. Однак це потепління буде коротким. Уже в суботу очікується зниження температури і на більшості території знову похолодає.

Погода в Києві

У Києві 13 лютого без опадів, вночі -6-8 градусів, вдень близько нуля. У п’ятницю потеплішає до +1+3, очікується сніг. У суботу вночі та вранці ще сніжитиме, а потім температура знову піде вниз.

"Словом, теплі шапки, п'ятиметрові шалики, термобілизна, гарячі чаї, профілактика застуд через активніше поглинання запасів варення з вітаміном С, економити електроенергію — можна зробити паузу в прасуванні, хай і пом'яте, аби чисте, не тушити голубці чи картоплю з грибами, можна замочити звечора гречку, щоб довго не варити", — написала синоптикиня.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні очікується різка зміна погоди.

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