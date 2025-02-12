Відновлення лендлізу для України: генерал-лейтенант пояснив, що це дасть

Трамп може використати наявність цього закону під час переговорів з Путіним.

Відновлення у США закону про лендліз – це новий важіль тиску президента Дональда Трампа на президента Росії Володимира Путіна.

Таку думку ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко висловив у ефірі "Київ24".

Романенко вважає, що закон про лендліз навряд чи запрацює, однак Трамп може використати наявність цього закону під час переговорів з Путіним.

"На поточний час сказати, що він спрацює – це такі собі підходи. А от те, що у Трампа з’явиться таким чином аргумент тиску на Путіна, – це так. Тобто коли вони будуть зустрічатися…" – сказав генерал-лейтенант.

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"Ну Путін, і так зрозуміло, він старий царедворець, чверть століття очолює цю терористичну імперську країну, і тому він буде розуміти, що – так, за кошти, але буде такого роду допомога. Уже, бачите, є ходаки по рідкоземельних матеріалах від американців. Тобто як бізнесмен він (Трамп – ред.) працює дуже швидко", – розповів військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні анонсувалося, що конгресмен-республіканець Джо Вілсон представить законопроєкт про лендліз, який дозволить Трампу відправити Україні переможну зброю.