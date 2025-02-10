В Конгресі США представлять новий закон про лендліз для України

В понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон представить проєкт закону про лендліз, який дозволить президентові США Дональду Трампу відправити переможну зброю Україні.

Про це політик написав у мережі Х.

За його словами, представлений законопроєкт повинен надати президентові Трампу “гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включно з Україною, для стримування військового злочинця Путіна”.

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Конгресмен наголосив, що попередній президент США Джо Байден повинен був зробити це вже давно.

“Приведіть Росію до столу переговорів через американську силу!” – закликає американський політик.

Нагадаємо, американська військова допомога Україні не зупинена на тлі розпорядження Держдепу США щодо "припинення роботи" міжнародної допомоги.

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