В Конгресі США представлять новий закон про лендліз для України

Представлений законопроєкт повинен надати президентові Трампу “гнучкі повноваження".
В понеділок, 10 лютого, конгресмен-республіканець Джо Вілсон представить проєкт закону про лендліз, який дозволить президентові США Дональду Трампу відправити переможну зброю Україні.
Про це політик написав у мережі Х.
За його словами, представлений законопроєкт повинен надати президентові Трампу “гнучкі повноваження для надсилання зброї перемоги у війні нашим партнерам, включно з Україною, для стримування військового злочинця Путіна”.
Конгресмен наголосив, що попередній президент США Джо Байден повинен був зробити це вже давно.
“Приведіть Росію до столу переговорів через американську силу!” – закликає американський політик.
Нагадаємо, американська військова допомога Україні не зупинена на тлі розпорядження Держдепу США щодо "припинення роботи" міжнародної допомоги.
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