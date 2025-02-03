США не виконали більшість обіцянок щодо допомоги Україні: подробиці

У той час як Україна бореться за кожен квадратний кілометр, США поставили лише половину обіцяної військової допомоги.

Попри заяви команди Джо Байдена про збільшення допомоги з жовтня до дня інавгурації, щомісячна допомога від США становила лише 1,1 млрд доларів, що відповідає середньому рівню за перші два роки війни.

Про це пише Reuters.

За інформацією помічників конгресменів та інших джерел, до листопада було поставлено лише близько половини обіцяної допомоги на 2024 рік, а до грудня — лише 30% обіцяних броньованих машин.

За останній рік каденції Байдена Україна втратила майже всі території, які вона повернула під час переважно безрезультатного контрнаступу 2023 року. Російські війська, за даними Інституту вивчення війни, захоплювали в середньому 20 квадратних кілометрів землі щодня, заявляючи про контроль над територією, еквівалентною Манхеттену, кожні три дні.

Нагадаємо, 9 січня США оголосили про останній пакет допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. Цей пакет включає важливі військові поставки, зокрема для посилення оборони України.

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