Трамп змінив думку про Зеленського - ексрадник держсекретаря США

Президент США Дональд Трамп почав більше поважати президента України Володимира Зеленського, оскільки той не піддався тиску та залякуванню.

Таку думку висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза в етері Еспресо.

"Щодо президента Зеленського, Трамп дав зрозуміти, що не повністю йому довіряє. Він схарактеризував його як справжнього шоумена, зазначивши, що той вміло витягує значні фінансові ресурси від уряду Сполучених Штатів. Як на мене, Трамп досі злий через те, що його перший імпічмент став наслідком розмови, яку він мав із президентом Зеленським. Трамп вважав, що може залякати Зеленського, щоб той надав негативну інформацію про Хантера Байдена і Джо Байдена. Коли Зеленський відмовився, розмова просочилася в мережу, і склалося враження, що Трамп намагався його шантажувати. В результаті Трамп потрапив у серйозні неприємності. Водночас думаю, що глибоко всередині Трамп почав більше поважати Зеленського саме тому, що той не піддався тиску", - наголосив Брайза.

Дипломат Метью Брайза зауважив, що Дональд Трамп не дуже поважає іноземних лідерів, які поводяться підлесливо. Як приклад він навів поведінку Віктора Орбана.

"На відміну від Віктора Орбана, який під час візиту до Мар-а-Лаго засипав Трампа перебільшеними похвалами, Зеленський відмовився грати за його правилами. Трамп, безумовно, любить компліменти, але він не поважає іноземних лідерів, які перегинають палицю та поводяться надто підлесливо", - сказав він.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявляв, що США підтримують проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року, якщо Київ досягне перемир'я з Росією. Келлог наголошував на необхідності проведення відкладених через воєнний стан президентських та парламентських виборів. За його словами, якщо Трамп тиснутиме на Зеленського для погодження виборів, це може виглядати як підтримка наративу Путіна щодо "нелегітимності влади" в Україні.

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