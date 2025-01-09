США оголосили новий пакет допомоги Україні: що відомо

У четвер, 9 січня, Сполучені Штати Америки оголосили про останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена. Його сума становить 500 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр оборони США Остін на "Рамштайні", яке відбувається у Німеччині.

Допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів, ракети класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.

"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки - і створити справедливіший і гідніший світ. Наша спільна робота має тривати", - сказав чинний очільник Пентагону.

За словами Остіна, боротьба України є важливою для всіх союзників, адже "війна Путіна є викликом вільним людям у всьому світі".

"Ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. Це одна з найбільших справ нашого часу", - зазначив Остін.

Ця зустріч була останньою для Остіна на посаді міністра оборони США. З його слів, очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".

Нагадаємо, на "Рамштайні" затвердили стратегію військової допомоги Україні до 2027 року. Ці карти стануть основою для підтримки та виділення допомоги за такими напрямками як протиповітряна оборона, артилерія, бронетехніка, дрони, повітряні сили, морська безпека та інші.

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