Над Україною помітили аж три пасажирських літаки: куди летіли

Експерт пояснив дивну фіксацію авіалайнерів та якою була для них небезпека.

В небі над Україною знову помітили пасажирські літаки. Цього разу Flightradar24 зафіксував одразу три авіалайнери, які нібито пролітали над територією Закарпатської області, поблизу Ужгорода.

Літаки були помічені сервісом з відслідковування авіаційного руху вечором, 6 грудня.

Три пасажирські літаки

Якщо вірити даним радару, то літаки певний час перебували у закритому повітряному просторі України над Закарпатською областю, а потім терміново змінили курс та продовжили рух над територією Румунії.

Йдеться про:

Airbus A330 компанії Finnair, який прямував рейсом FIN121 з Гельсінкі до Делі.

Airbus A321 компанії Wizz Air, що виконував рейс W67950 з Риги до Кутаїсі.

Airbus A350 компанії Finnair, що летів рейсом FIN41 з Гельсінкі до Сеула.

Пасажирські літаки пролітають поруч з кордоном України / карта Flightradar24

ТСН.ua поцікавився у авіаційного експерта, чи дійсно пасажирські літаки могли потрапити у закритий повітряний простір України і через які причини це могло статися.

Потрапили під дію РЕБ?

На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, літаки могли потрапити у повітряний простір України через активну роботу систем РЕБ, які наші військові задіяли через високу загрозу ворожого нальоту.

А це, свою чергою, могло вплинуло на роботу навігаційних систем літаків, через що вони помилково потрапили у повітряний простір України.

"Flightradar дуже зрідка помиляється. Він отримує інформацію не лише з транспондерів на літаках, які постійно транслюють сигнал про їх місцезнаходження у повітряному просторі, а ще й з американської системи спостереження за повітряним рухом. Тому залетіти в повітряний простір України пасажирські літаки могли, ймовірно, через те, що були активно задіяні засоби РЕБ. Авіалайнери могли потрапили в зону їх дії та на певний період часу відхилитися від маршруту", – пояснює ТСН.ua Валерій Романенко.

Також подібне теоретично могло статися через погані погодні умови. Якщо у регіоні вирувала негода, то пілоти могли запитатися дозволу на проліт українською територією.

Була висока небезпека

Валерій Романенко більше схиляється до версії, що на політ трьох літаків, ймовірно, могла вплинути саме наша РЕБ "Покрова".

"Потрапляння літаків у повітряний простір іншої держави, це дуже неприємний момент для екіпажів, бо їх просто могли б збити. Особливо над Україною, під час ворожого нальоту. Адже часу розбиратися, що саме летить у ППО не буде, бо ворожі дрони та крилаті ракети атакують наші міста зі сходу, півночі, заходу та півдня. З будь-якого боку можуть летіти, розвернутися і атакувати обраний об’єкт. Вже були випадки, коли до цього регіону залітали ворожі крилаті ракети та "Шахеди" через Румунію та Молдову. Тому момент для цих літаків був доволі небезпечний", – зазначає Валерій Романенко.

Експерт додає, що у цьому випадку наша ППО спрацювала професійно, а не як російська чи іранська, де спочатку запускають ракети, і лише потім розбираються, по чому саме.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в небі над Україною помітили пасажирський літак з Росії: куди летів і що це означає.

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