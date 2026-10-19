Скандал довкола розвідданих США для України: Рубіо відреагував на заяву Зеленського

Марко Рубіо / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки не припиняли надавати Україні розвідувальну інформацію. Заяви про протилежне не відповідають дійсності, а виникнення окремих технічних проблем уже вивчають фахівці.

Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.

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Таким чином очільник Держдепу прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який напередодні в інтерв’ю виданню NBC News повідомив про нібито призупинення обміну розвідданими з боку Вашингтона на початку тижня.

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«Жодної паузи не було», — наголосив Марко Рубіо, підкресливши, що США продовжують взаємодію в сфері безпеки.

За словами держсекретаря, наразі Україна має зосередитися на процесі завершення війни. Він додав, що аналогічних кроків та дій США очікують і від російської сторони.

Водночас посадовець відмовився деталізувати причини збоїв у роботі системи раннього попередження, які спостерігалися минулої ночі. За словами Рубіо, кілька днів тому в системі дійсно стався збій у програмному забезпеченні, вивченням та усуненням якого вже займається Європейське командування Збройних сил США.

Раніше Зеленський повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Україна не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.

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Але потім президент України заявив, що США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви.

Водночас журналісти RFE/RL і Bloomberg повідомили, що США знову не попередили Україну заздалегідь про балістичну атаку РФ на Київ у ніч проти 19 жовтня. Відсутність такого попередження ускладнює перехоплення ракет і позбавляє цивільних додаткового часу, щоб дістатися укриттів.

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