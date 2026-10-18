Розвіддані від США: Зеленський зробив несподівану заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною після перерви.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC у неділю, 18 жовтня, повідомляє Bloomberg.

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За словами Зеленського, обмін розвідувальною інформацією був заблокований на певний період, однак нині його відновили. Президент не уточнив, коли саме це сталося та за яких умов сторони поновили співпрацю.

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Водночас український лідер висловив сподівання, що переговори зі Сполученими Штатами відбудуться вже цього тижня.

Раніше Зеленський повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа попереджала про можливе припинення обміну розвідувальними даними, якщо Україна не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах.

Президент також наголошував, що Україна співпрацює у сфері розвідки з багатьма країнами-партнерами. Водночас саме від США Київ отримує інформацію про запуски російських балістичних ракет, яка має важливе значення для своєчасного реагування на загрози.

Нагадаємо, будь-які обмеження з боку Вашингтона — від супутникового зв’язку Starlink до доступу до розвідданих — можуть мати серйозні наслідки для оборони України.

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