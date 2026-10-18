Навіть стара й сіра постіль буде ідеально білою: ось що треба додати під час прання

Як відбілити постільну білизну

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Білі простирадла з часом втрачають свіжість, набувають сірого відтінку й навіть після прання мають несвіжий вигляд. Але причина не завжди в тому, що тканина безнадійно зіпсувалася: на волокнах можуть накопичуватися залишки мийного засобу, піт, шкірний жир і мінеральні відкладення з води. Видання Apartment Therapy в матеріалі про відновлення постільної білизни розповідає про простий домашній спосіб, який поверне постелі ідеальну білизну.

Що додати в барабан під час прання, щоб постіль стала світлішою

Звичайна харчова сода — доступний засіб, який може посилити дію прального порошку, допомогти впоратися із запахами та полегшити видалення забруднень. Особливо корисною вона може бути за жорсткої води, коли мінеральні відкладення заважають ефективному пранню.

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Щоб освіжити білі простирадла й наволочки, спробуйте такий спосіб.

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Відміряйте пів склянки харчової соди — приблизно 100–120 г, залежно від її щільності.

Завантажте білу постіль у барабан, додайте звичайний пральний засіб відповідно до інструкції.

Засипте соду в барабан разом із білизною.

Виберіть температуру й режим прання, дозволені на етикетці постільної білизни.

Якщо тканина посіріла через накопичення бруду та залишків мийних засобів, після прання вона може стати помітно свіжішою. Однак сода не є відбілювачем, тому давні жовті плями або стійке знебарвлення вона може не прибрати повністю.

Ще один домашній засіб для відновлення білизни

Якщо проблема полягає не лише в забрудненнях, а й у залишках прального засобу, іноді допомагає звичайний білий оцет. Його можна використовувати окремо — у відділенні для кондиціонера, якщо це дозволяє інструкція пральної машини. Він може сприяти видаленню частини мийних залишків і мінерального нальоту.

Важливо не змішувати оцет із содою в одній ємності: вони реагують між собою й значною мірою нейтралізують одне одного. Також не додавайте оцет до хлорного відбілювача, така комбінація може виділяти небезпечний газ. Якщо виробник пральної машини не рекомендує використовувати оцет, краще відмовитися від цього способу.

Як повернути постільній білизні білий колір

Перед пранням відокремлюйте білі речі від кольорових і не перевантажуйте барабан. Надлишок порошку теж може залишати на тканині наліт, тому не варто збільшувати дозування в надії на кращий результат.

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Якщо простирадла давно посіріли, а звичайне прання не допомагає, ефективнішим варіантом може бути кисневий відбілювач для білих тканин. Використовуйте його за інструкцією та з урахуванням складу матеріалу.

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