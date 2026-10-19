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Морквяні кекси: рецепт корисної випічки
Якщо ви любите смачну та корисну випічку, то ароматні морквяні кекси вам, безсумнівно, сподобаються.
Готуються з простих і доступних продуктів.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 90 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- цукор
- 3 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- терта морква
- 130 г
- сіль
- щіпка
- олія
- 3 ст. л.
- кориця
- 0,5 ч. л.
Моркву очистьте, помийте та натріть на дрібній тертці.
Збийте вінчиком яйце, олію, цукор і сіль до однорідної маси.
Додайте моркву, просіяне борошно з розпушувачем, корицю та добре перемішайте.
Викладіть тісто у формочки на 2/3 висоти.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів до золотистого кольору.
Вийміть з духовки, залиште на 15 хвилин, потім дістаньте з формочок.
Поради:
За бажанням посипте цукровою пудрою.
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