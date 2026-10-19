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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Морквяні кекси: рецепт корисної випічки

Якщо ви любите смачну та корисну випічку, то ароматні морквяні кекси вам, безсумнівно, сподобаються.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
338 ккал
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Морквяні кекси

Морквяні кекси / © Credits

Готуються з простих і доступних продуктів.

Інгредієнти

пшеничне борошно
90 г
курячі яйця
1 шт.
цукор
3 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
терта морква
130 г
сіль
щіпка
олія
3 ст. л.
кориця
0,5 ч. л.

  1. Моркву очистьте, помийте та натріть на дрібній тертці.

  2. Збийте вінчиком яйце, олію, цукор і сіль до однорідної маси.

  3. Додайте моркву, просіяне борошно з розпушувачем, корицю та добре перемішайте.

  4. Викладіть тісто у формочки на 2/3 висоти.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів до золотистого кольору.

  6. Вийміть з духовки, залиште на 15 хвилин, потім дістаньте з формочок.

Поради:

  • За бажанням посипте цукровою пудрою.

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